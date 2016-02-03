به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح هفت هزار و ۷۰۰ واحد مسکن مهر در لرستان با اشاره به اینکه در ایام دهه فجر ۹ هزار واحد مسکن در لرستان افتتاح می شود، اظهار داشت: از این تعداد اداره کل راه و شهرسازی متولی ساخت هفت هزار و ۷۰۴ واحد و بنیاد مسکن متولی ساخت هزار و ۳۰۰ واحد هستند.

وی به وجود مشکلاتی برای اجرای مسکن مهر در لرستان اشاره کرد و بیان داشت: مسکن مهر مطالبه جدی مردم از دولت بوده لذا علی رغم وجود مشکلات عدیده، همه تلاش خود را برای تعیین تکلیف مسکن مهر در لرستان به کار گرفتیم.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه باید ۵۰ هزار واحد مسکن مهر در لرستان تعیین تکلیف شود، عنوان کرد: در مجموع اداره کل راه و شهرسازی لرستان متولی ساخت ۴۵ هزار و ۸۰۰ واحد مسکن مهر و بنیاد مسکن نیز متولی ساخت چهار هزار واحد بوده است.

تلاش مدیران لرستانی برای اجرای مسکن مهر قابل تقدیر است

بازوند افزود: از چهار هزار واحد مسکن مهر در دست بنیاد مسکن باید ۱۵۰ واحد را دولت و سه هزار و ۸۵۰ واحد دیگر را خود مالکین می ساختند و از ۴۵ هزار و ۸۰۰ واحد راه و شهرسازی نیز باید ۱۹ هزار و ۱۰۱ واحد را دولت و ۲۶ هزار و ۸۶۲ واحد دیگر را مردم می ساختند.

وی تلاش مدیران راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و دستگاه های خدمات رسان در لرستان را برای اجرای طرح مسکن مهر قابل تقدیر دانست و گفت: تا شهریور سال ۹۲ حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ واحد توسط خودمالکین و چهار هزار و ۶۳۵ واحد توسط دولت در لرستان ساخته شده بود.

استاندار لرستان یادآور شد: از شهریور ۹۲ تا امروز ۱۴ هزار و ۱۱۹ واحد از مجموع ۱۹ هزار واحد محوله به دولت در لرستان ساخته شده است.

بازوند پرونده مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت لرستان را بسته اعلام کرد و گفت: تعداد ۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر در لرستان برای ساخت و تحویل در سال ۹۵ باقی مانده است که چهار هزار و ۵۰۰ واحد آن به دولت و مابقی به مردم و خودمالکین محول شده است.

احداث تقاطع غیرهمسطح در بلوار ۶۰ متری خرم آباد

وی با بیان اینکه سال ۹۵ سال پایان مسکن مهر در لرستان خواهد بود، ادامه داد: البته ممکن است بتوانیم در نیمه اول سال ۹۵ نیز تمام واحدهای مسکن مهر را به بهره برداری برسانیم.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه عمده واحدهای مسکن مهر خرم آباد در منطقه کمالوند و بلوار ۶۰ متری خرم آباد واقع شده اند، بیان داشت: مردم برای ورود به این منطقه به علت نبود راه دسترسی مناسب دچار مشکل هستند لذا نیاز است یک تقاطع غیرهمسطح در این منطقه ایجاد شود که برای ساخت آن ۲۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

بازوند ادامه داد: دیروز با فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء تفاهم نامه ساخت چهار تقاطع در خرم آباد را امضاء کردیم که یکی از آن ها همین تقاطع ۶۰ متری بوده که باید ورودی مسکن مهر به کمالوند را ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه قرار است استانداری لرستان ۳۰ درصد از اعتبار مورد نیاز برای ساخت این تقاطع غیرهمسطح را بپردازد، گفت: از وزارت راه وشهرسازی تقاضا داریم ۷۰ درصد از زمین های متعلق به مسکن مهر را برای ساخت این تقاطع در اختیار قرارگاه خاتم قرار دهد تا بار این پروژه به دوش شهرداری خرم آباد نیافتد.

بنابراین گزارش، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر در پاسخ به خواسته های استاندار لرستان گفت: تمامی این موارد را پیگیری کرده و تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا پروژه های مسکن مهر لرستان تا پایان سال ۹۵ به اتمام برسند.