وام احیای بافت فرسوده به ۷۰۰ واحد مسکونی در زنجان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر،کلیم الله وثوق ظهر چهارشنبه در دیدار با شورای اسلامی استان زنجان با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته در خصوص احیای بافت فرسوده افزود: در یک برنامه شش ساله به حدود یک میلیون و ۶۰۰ واحد مسکونی وام احیای بافت فرسوده تعلق می‌گیرد که سهم استان زنجان از این مقدار سالانه ۷۰۰ واحد مسکونی است.

وی ادامه داد: وام شش ساله برای نوسازی بافت های فرسوده چهار شهرستان زنجان، خدابنده، خرم‌دره و ابهر تعلق می‌گیرد.

وثوقی با بیان اینکه وجود بافت فرسوده از چالش های مهم در برخی شهرهای استان زنجان است افزود: در حال حاضر برنامه ریزی های گسترده در زمینه نوسازی بافت فرسوده در استان انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به پروژه چهار بانده کردن محور سلطانیه ـ خدابنده به سمت همدان گفت: در زمینه اجرای پروژه چهار بانده کردن محور سلطانیه ـ خدابنده به سمت همدان با کمبود منابع مالی مواجه هستیم.

وثوق افزود: برای اجرای پروژه چهار بانده کردن محور سلطانیه ـ خدابنده به سمت همدان به بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.