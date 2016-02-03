راهپیمایی ۲۲ بهمن باسخنرانی «سید احمد خاتمی» در رشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری در نشست هماهنگی برنامه های راهپیمایی ۲۲ بهمن که عصر چهارشنبه برگزار شد، اظهار کرد: ۲۲ بهمن یکی از اعیاد ملت ایران بوده و روزی است که از آن تعبیر یوم الله شده است.

وی با اشاره به گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی تصریح کرد: با وجود گذشت این سالها، همچنان دهه فجر و یوم الله ۲۲ بهمن مانند برگ زرینی در تاریخ کشور می درخشد و باید این روز را به بهترین نحو پاس بداریم.

حجت الاسلام اشجری با بیان اینکه راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در ۵۶ نقطه از استان برگزار می شود، اعلام کرد: راهپیمایی این روز در شهر رشت از چهار مسیر منتهی به میدان شهدای ذهاب (شهرداری) انجام می شود که امیدواریم تا روز موعود بتوان از فضای این میدان برای تجمع بزرگ شهروندان استفاده کرد.

سید محمد علی ثابت قدم، شهردار رشت نیز در این جلسه در مورد آماده شدن میدان شهرداری برای برگزاری راهپیمایی روز ۲۲ بهمن گفت: خوشبختانه عملیات اجرایی این میدان تا روز موعود تمام شده و اجتماع شهروندان در روز ۲۲ بهمن همچون سال های گذشته در میدان شهرداری برگزار می شود.

راهپیمایی باشکوه روز ۲۲ بهمن در شهر رشت راس ساعت ۹ صبح از مسیرهای چهار گانه زیر آغاز می شود:

مسیر شماره یک: سپاه پاسداران، میدان فرهنگ، چهار راه قدس، خیابان مطهری، میدان بسیج، خیابان شریعتی، میدان شهدای ذهاب

مسیر شماره دو: ورزشگاه شهید عضدی، خیابان نامجو، چهار راه قدس، خیابان امام خمینی (ره)، میدان شهدای ذهاب

مسیر شماره سه: میدان شهید انصاری، خیابان تختی، خیابان شریعتی، میدان شهدای ذهاب

مسیر شماره چهار: مسجد جامع کاسه فروشان، خیابان مطهری، میدان بسیج، خیابان شریعتی، میدان شهدای ذهاب

همچنین ساعت شروع مراسم گرامیداشت یوم الله ۲۲ بهمن در رشت ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح بوده که با حضور عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران آیت الله «سید احمد خاتمی» برگزار می شود.