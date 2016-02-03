ایمان و اعتقاد دینی مهمترین ویژگی ارتش ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید لشگر ۱۶ زرهی قزوین که با حضور امیر آراسته معاون هماهنگی نیروی زمینی در محل سال اجتماعات لشگر برگزار شد اظهارداشت: ایران اسلامی با داشتن ارتشی مقتدر در کنار نیروهای نطامی و انتظامی ارزشمدار امروز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و با اقتدار در مسیر صیانت از آرمانهای اسلامی گام برمی دارد.

امام جمعه قزوین بیان کرد: در مقایسه با ارتش های جهان می توان اذعان کرد مهمترین ویژگی نیروهای مسلح ما داشتن ایمان و اعتقاد قوی و باورها دینی است که تواسنته در کنار اقتدار نظامی به روحیه معنوی نیز دست یابد.

آیت الله عابدینی بیان کرد: نیروهای مسلح ما دارای اهدافی ارزشمند هستند و فرماندهان آن نیز فقط کار نظامی نمی کنند بلکه درکنار فعالیتهای ذاتی خود در امور فرهنگی و دینی نیز پیشگام هستند و این ویژگی آنها را از دیگر ارزشهای جهان متمایز کرده است.

وی اضافه کرد: قدرت اصلی ارتش ما امروز فقط به تجهیزات نظامی متکی نیست بلکه داشتن قدرتی الهی است که با معنویت آمیخته شده و به این نیرو ارزش مضاعفی داده است.

امام جمعه قزوین اظهارداشت: ایران اسلامی با وقوع انقلاب اسلامی از الطاف الهی برخوردار شده و واقعه طبس بارزترین امداد غیبی بود که نصیب ملت شد و امروز هم اگر لطف الهی نبود بسیاری از موفقیت ها حاصل نمی شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات ۳۶ ساله امیر عبدالرضا شهری فرمانده سابق، امیر محمد رضایی به عنوان فرمانده جدید قرارگاه عملیاتی لشگر ۱۶ زرهی قزوین معرفی شد.