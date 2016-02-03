۷۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی سبزوار نیازمند اجرای طرح کانال انتقال آب

منصور برغمدی روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از بهره برداران نمونه با اشاره به وجود یک هزار و ۶۴۲ منبع آبی در منطقه اظهار کرد: از این رقم هزار و ۱۲ رشته قنات و ۶۴۰ چاه عمیق و نیمه عمیق مورد استفاده کشاورزان شهرستان است.

وی افزود: با نقشه برداری های انجام شده طول قنوات شهرستان یک هزار و ۱۵۵ کیلومتر است که تاکنون ۳۰۰ کیلومتر آن لایروبی و بیش از ۸۰۰ کیلومتر نیز نیازمند مرمت و بهسازی است.

برغمدی به لایروبی و مرمت ده رشته قنات به طول ۵ کیلومتر از سال ۸۴ تاکنون اشاره کرد و گفت: این اقدام با مشارکت ۵۰ درصدی مردم و خیرین صورت گرفته است به لحاظ اینکه سبزوار یک ششم قنوات های استان را در خود جای داده است اعتبارات خوبی از محل کمک های فنی و اعتباری تخصیص یافت که در صورت جذب ما بقی قنوات نیز لایروبی خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار به افزایش ۲۳ درصدی اعتبارات مصوب امسال نسبت به گذشته اشاره کرد و گفت: با این رقم ۸ کیلومتر لوله گذاری با مشارکت مردم و سازمان در سطح مزارع صورت گرفته است

برغمدی تصریح کرد: هم اکنون ۱۸ هزار هکتار از اراضی سبزوار نیازمند اجرای آبیاری تحت فشار است که با اعتبارات مصوب شده امسال ۱۷۰۰ هکتار اجرای آبیاری داشتیم و ۲۶۰۰ پرونده نیز آماده کار است.

وی با تاکید بر اینکه شرایط اقلیمی منطقه سبب تشدید دو عامل شوری آب چاه های عمیق و نیمه عمیق و خشک شدن قنوات منطقه شده است افزود: تنها راه افزایش عملکرد، کاهش هزینه ها و بحث کشاورزی حفاظتی اجرای سیاست های نوین کشاورزی است با تغییر اقلیم کشت های سنتی جوابگوی نیاز جامعه نیست باید به سمت مکانیزه کرده کشاورزی حرکت کرد.

این مدیر شهری گفت: درهمین راستا در سال جاری ۳ هزار و ۶۱۲ کشت مستقیم، ۵ هزار و ۱۰۰ هکتار مدیریت کشاورزی های کم خاک ورزی و تسطیح لیزری در ۷ هزار هکتار ازاراضی در مزارع کشاورزی انجام شده است.

وی با بیان اینکه سیاست جهاد کشاورزی توسعه کشت های گلخانه ای است اظهار کرد: شرایط لازم برای اجرای این نوع کشت در سبزوار فراهم است میزان آب مصرفی در کشت های گلخانه ای از یک ۲۰ به یک پنجم کاهش پیدا خواهد کرد.

وی خواستار تعامل هر چه بیشتر بانک ها با کشاورزان شد و افزود: برای افزایش مکانیزاسیون و اجرایی شدن برنامه ها مبلغ ۵۸ میلیارد و ۶۶۴ میلیون تومان تسهیلات به جهاد کشاورزی ابلاغ شده که تاکنون ۳۵ میلیارد آن جذب شده است با توجه به قوانین ۲۵ درصد منابع بانک ها باید در بخش کشاورزی در گردش باشد چرا که تولید پایدار و اشتغالزایی پایه ای در این حوزه موجود است.