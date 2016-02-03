انتقاد حافظی نسبت به بی توجهی در فرهنگسازی پسماند

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله حافظی در همایش ملی مدیریت پسماند صنعتی، بیمارستانی و دارویی که در دانشگاه تهران برگزار شد با طرح این سوال که آیا کسی می تواند ادعا کند که وضعیت پسماند در کشور مناسب است، اظهار کرد: متاسفانه مسئولانی که در چند دهه گذشته مسئولیت هایی در حوزه پسماند داشتند، به وظایف شان به خوبی عمل نکردند.

وی با اشاره به اینکه تعلل بیش از این در حوزه پسماند به صلاح نیست و باید متولیانی که در این زمینه کوتاهی کرده اند از مردم عذرخواهی کنند، تاکید کرد: باید بی مقدمه وارد برنامه های عملیاتی شد و مسئولان بپذیرند که کوتاهی و غفلت در حوزه پسماند صورت گرفته است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه قوانین و مقررات کافی در حوزه پسماند وجود دارد، گفت: در برنامه توسعه چهارم و پنجم، قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و ضوابط مدیریت اجرایی پسماند مصوب سال ۸۶ همگی بیانگر وجود قوانین کافی در این حوزه است اما خروجی مورد انتظار وجود ندارد.

حافظی با اشاره به اینکه در حوزه پسماند ایده پردازی و برنامه ریزی به خوبی انجام می شود، اما در اجرا ضعف وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس قانون باید کارخانجات و مراکز آلاینده ۱۳۰ کیلومتر از شهر دور باشند اما شاهد هستیم که غیر از این عمل شده این در حالی است از دید برخی افراد نصب زباله سوز در داخل شهرها تهدیدکننده سلامت مردم تلقی می شود و با آن مخالفت جدی می شود.

وی از ترکیب پسماندهای بیمارستانی با پسماندهای شهری و عمومی انتقاد کرد و گفت: خوشبختانه وضعیت پسماندهای ویژه نسبت گذشته بهبود یافته است اما باز هم شاهد هستیم که پسماندهای ویژه بدون اینکه بی خطر شوند منتقل می شوند و در نهایت در جنوب شهر دفن می شوند.

حافظی با اشاره به اینکه برای پسماندهای بیمارستانی توسط مافیای اقتصادی مدیریت می شود، گفت: اعلام شد که سیستم اتوکلاو روش مناسبی برای امحای زباله های بیمارستانی نیستند اما در نهایت به دلیل نفوذ برخی ها، اتوکلاو بای برخی بیمارستان ها خریداری شد که بعد از یک سال این سیستم به دلیل هزینه های سنگین نگهداری از رده خارج شد.

وی با بیان اینکه در دنیا سیستم های زباله سوز در دل محلات و خانه های شهروند نصب می شود، تاکید کرد: استانداردهای بین المللی درباره پسماندها کاملا مشخص است و تنها باید از آن بهره گرفت.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با انتقاد از بی توجهی به مسئله فرهنگ سازی در حوزه پسماند نیز گفت: بسیاری از شهروندان درباره پسماندها به خصوص پسماندهای خانگی اطلاع کافی ندارند برای نمونه نسبت به پسماند لامپ های کم مصرف و تهدیدات حاصل از آن اطلاع ندارند و بی آنکه بدانند به خود و اطرفیانشان آسیب می رسانند.

حافظی با اشاره به شیوع انواع سرطان ها گفت: متاسفانه پسماندها تهدیدکننده سلامت مردم هستند و باید فکری برای آن کرد مهمترین گام نیز باید سلامت محور کردن برنامه ها باشد.

وی با اشاره به اینکه در اجرا، قوانین گاهی بسیار ضعیف عمل می شود، تصریح کرد: با استناد ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری، دهیاری و در خارج از حوزه وظایف شهرداریها و دهیاریها به عهده بخشداریها است. همچنین مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده و در صورت تبدیل آن به پسماند عادی بر عهده شهرداری ها، دهیاریها و بخشداریها است.

حافظی همچنین تصریح کرد: با استناد تبصره ماده فوق مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع آن را به بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی) واگذار کند، همچنین پس از تبدیل پسماندهای پزشکی ویژه به پسماند عادی، سازوکار مدیریت آن همانند پسماند شهری به عهده شهرداری ها، دهیاریها و بخشداریها است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در آمريکا حدود دو سوم بيمارستانها مجهز به زباله سوز غيرمتمرکز بوده که در داخل بيمارستان مستقر است، تاکید کرد: نيويورک داراي بيش از ۶۰ زباله سوز بيمارستاني است همچنین سوئيس و آلمان جهت سوزاندن مواد زائد بيمارستاني از زباله سوزهاي متمرکز که داراي سيستم مجهز و پيشرفته کنترل آلودگي هوا است، استفاده مي کنند، البته هر دو این روش ها دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود است.