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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۴۴

برای نخستین بار از انتفاضه سوم؛

هتک حرمت گسترده صهیونیستها به قبله نخست مسلمین

هتک حرمت گسترده صهیونیستها به قبله نخست مسلمین

به گزارش منابع رسانه ای شهرک نشینان صهیونیست برای چندمین بار به مسجد الاقصی اهانت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، روز چهارشنبه ۲۵  صهیونیست به همراه ۲۰ نظامی رژیم صهیونیستی با ورود به صحن های مسجد الاقصی موجب هتک حرمت این مکان مقدس شدند. این هتک حرمت بدترین از نوع خود محسوب می شود. زیرا صهیونیست ها در این نوبت با افزایش شمار اعضاء گروه خود به ۲۵ نفر و ۲۰ نظامی برای نخستین بار از شروع انتفاضه سوم قدس در اوایل اکتبر سال گذشته میلادی اقدام به این گستاخی کرده اند.

به گزارش شاهدان عینی صهیونیست ها از در غربی مسجد وارد شده و اقدام به گشت زدن های تحریک کننده و مشکوک با حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی کردند.

از سوی دیگر نمازگزاران و دانشجویان فلسطینی نیز با سر دادن شعارهای اعتراض آمیز و گفتن تکبیر به این اقدامات هتاکانه واکنش نشان دادند.

شایان ذکر است رژیم صهیونیستی برای چندمین بار طی هفته های اخیر است که مسجد الاقصی را مورد هتک حرمت قرار می دهند.

کد مطلب 3041421

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