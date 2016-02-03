خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هر روز در صفحات استانی خبرگزاری مهر، اخبار متنوعی منتشر می شود که شاید در میان تیترهای متعدد خبری، برخی از آنها از نظر مخاطب دور مانده و یا در طول روز، مجالی برای رصد و اطلاع از این اخبار نبوده باشد.

بسته خبری مهر در برگیرنده برخی از مهمترین اخبار خبرگزاری مهر است که به شکلی خلاصه جمع آوری شده و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

در بسته خبری امشب از پخت شبانه نان های فانتزی آلوده خبری خوانده و از ماجرای خودسوزی جوان ۲۵ ساله اهوازی و نجات وی مطلع می شویم. ۲۰۰ ضربه برای یک لقمه نان حلال، الاکلنگ قیمت در قطب تولید مرغ گیلان و ارسال پرونده ثبت جهانی محور ساسانی به تهران نیز دیگر خواندنی‌های این بسته است.

پخت شبانه نان‌های فانتزی آلوده در اصفهان

مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان اطلاع داده که بازرسان این مرکز موفق شده اند نانواییهای فانتزی را در این شهر رصد کنند که از نیمه شب از نبود نظارت سوء استفاده می کنند و به پخت غیر مجاز نان می پردازند.

پخت نان فانتزی در دل شب در حالی انجام می‌شود که تا قبل از شروع روز اقدام به توزیع و پخش انواع نان فانتزی در شهر و نان‌ها پشت در مغازه‌ها، سوپر مارکت‌ها و ساندویچی‌ها قرار گرفته که این موضوع باعث به وجود آمدن آلودگی‌های مختلف از جمله تماس با جانوران و جوندگان از جمله سگ، گربه و موش می‌شود که تهدیدی علیه سلامت مصرف‌کنندگان خواهد بود.

آتش نشانان اهوازی خودسوزی جوان ۲۵ ساله را ناکام گذاشتند

ساعت ۲۱ و دو دقیقه شب گذشته با تماس به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی آتش نشانی اهواز خبر اقدام به خودسوزی شخصی در منطقه فاز یک پاداد اطلاع رسانی شد. آتش نشانان بلادرنگ و سریعا با تمام امکانات اطفای حریق و امداد و نجات به محل اعزام و سه دقیقه بعد در محل حاضر بودند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: آتش نشانان در بدو ورود به صحنه حادثه مشاهده کردند پسری حدودا ۲۵ ساله پس از به آتش کشیدن موتور سیکلت خود در در ورودی منزل خویش، خود را به داخل منزل رسانده و بعد از قفل کردن در ورودی خود را با بنزین به آتش کشیده است.

تیم عملیاتی در کمترین زمان همزمان با اطفای موتور سیکلت، قفل در منزل را شکسته و با سرعت عمل مثال زدنی آتش فرد مذکور را که شعله ور شده بود مهار و وی را به منظور درمان انتقال بیمارستان منتقل کردند.

۲۰۰ضربه برای یک‌لقمه‌نان حلال

در گوشه‌ای از بازار تاریخی شهر بر روی چند متر از زمین خدا که هیچ شباهتی به مغازه و کارگاه ندارد، هنر پیرمردی با دستان پینه بسته و لباس‌هایی که بوی کهنگی می‌دهند خودنمایی می‌کند. پیرمردی که ناتوانی‌اش را در پس عشقی چندین ساله پنهان کرده و با تمام قدرت بر روی پشم‌های گره خورده می‌کوبد تا هنر بسازد و با پایبندی به عشقش (نمدمالی) فخر بفروشد.«استاد احمد» یکی یکدانه بازار قدیمی دزفول است، ۶۰ سال عاشقی کرده و حالا در ۷۱ سالگی همچنان برای یک‌لقمه‌نان حلال بر پیکره نمد ضربه می‌زند، همه حرفش این روزها فراموشی هنر اجدادی‌اش است.می‌گویند تنها هنرمند به جای مانده از حرفه نمدمالی در دزفول است. استاد «احمد محمدیان‌نژاد» پیرمرد ۷۱ ساله‌ای که از نوجوانی در کنار پدر، هنری را فرا می‌گیرد که از اجدادش برایش به ارث رسیده است.

خودش می‌گوید: بعد از حلاجی کردن پشم‌ها، قالب را پهن می‌کنیم و نقش نمد مورد نظر را برروی قالب می‌گذاریم سپس پشم هارا می‌پیچانیم و بااستفاده از آب و ضربه‌های دست و پا دویست ضربه به دو طرف آن می‌زنیم تا نقش جور شود، سپس لبه‌های آن را با استفاده از آب و صابون شسته و ضربه می‌زنیم تا بعد از مدتی نمد آماده شود.

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پرونده ثبت جهانی محور ساسانی فارس به تهران ارسال شد

پرونده ثبت جهانی سه بنای تاریخی متعلق به دوره ساسانی در فارس شامل آتشکده فیروزآباد، قلعه دختر و کاخ ساسانی سروستان تکمیل و به تهران ارسال شد. مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس گفت: سالیانه کشور ایران برای ثبت آثار خود در لیست جهانی سهمیه ای دارد که امسال جاری این سهمیه به استان فارس اختصاص یافت.

مصیب امیری با اشاره به اینکه مقرر شده سه مجموعه ساسانی شامل آتشکده فیروزآباد، قلعه دختر و کاخ ساسانی سروستان برای ثبت جهانی معرفی شوند، افزود: در این راستا میراث فرهنگی استان فارس اقداماتی در دستور کار خود قرار داد و نسبت به مستندسازی و مرمت اضطراری این بناها برای ثبت جهانی اقدام کرد.

لیست مراسم مختلف مردمی استان هرمزگان در جیب برخی کاندیداها

با مشارکت فعال برخی نمایندگان در مراسم عزا و شادی مردم و برگزاری جلسات مختلف و پذیرایی‌های آن‌چنانی، موتور انتخابات قبل از موعد روشن‌شده است. تمام باغ‌های اطراف بندرعباس و شهرستان‌ها برای جلسات شبانه رزرو شده است . جلساتی که در آنها کاندیداها بی‌مهابا در فکر جمع‌کردن آرای مردم هستند. حالا میزبانان مراسم عروسی و عزاداری‌ها باید ۳۰تا ۴۰درصد سهمیه‌ پذیرایی را به شکل جداگانه‌ برای حضور غیرمنتظره کاندیداها در نظر بگیرند و سهمیه آن‌ها را از مهمانان خود جدا کنند که با این حضور غیرمنتظره به ناگاه غافلگیر نشوند.

اگر کاندیداها در زمان نماینده شدن نیز با این سرعت و فوریت که مراسم عروسی و عزاداری را شناسایی می‌کنند تا در آن‌ها حضور پیدا کنند، به مشکلات مردم رسیدگی می‌کردند، می توانستند مطمئن باشند که مردم در دوره‌های دیگر هم آن‌ها را انتخاب می‌کنند.

سینما تکانی مشهدی‌ها

مشهدی‌ها در آستانه فرا رسیدن رویداد بزرگ هنری کشور و جشنواره فیلم فجر پیش‌از این سینما تکانی کرده و با بازسازی سینما افریقا آماده میزبانی این جشنواره هستند اما شنیده ها حاکی از آنست که میهمان فجر هنوز رخت سفر بر نبسته است.

برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد مقدس که تا هفته گذشته در زمره خبرهای خوش مسئولان کشوری و استانی قرار داشت حالا با شایعات و زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال اکران نشدن همراه شده است.

باوجوداینکه بنا بر وعده مسئولان تنها سه روز دیگر زمان برای آغاز جشنواره فیلم فجر در شهر مشهد باقی است اما به نظر می‌رسد قراردادی تا کنون در این راستا منعقد نشده و هیچ شخصی از فهرست فیلم‌های احتمالی خبر ندارد.

تشکی سپر بلای یک شهروند شد

و اما بشنوید از اتفاق نادری که شامگاه سه شنبه در یکی از مراکز اقامتی مشهد رخ داد و تعجب بسیاری از امدادگران سازمان آتش نشانی را برانگیخت.

یک شهروند مشهدی شب گذشته بر اثر رها شدن کابین آسانسور از طبقات میانی یک هتل به زیر زمین این یک مجتمع مسکونی سقوط کرد و با وجود در هم شکستن کابین اما به طرز معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات یافت.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد در این رابطه گفته در زمان استفاده از این آسانسور به دلیل اینکه یک تشک و مقادیری پتو و چمدان در کابین حمل می شده این لوازم نقش «ایربگ» یا همان کیسه هوای ایمنی را برای این شهروند ایفا کرده و موجب نجات جان وی شده است.

برجام حقانیت ایران اسلامی را به جهان نشان داد

خبری هم بخوانید از استان قزوین که معاون هماهنگی نیروی زمینی به این استان سفر کرده و گفته است که با اجرایی شدن برجام حقانیت ایران اسلامی ثابت شد و جهان فهمید ایران بدنبال سلاح هسته ای نبوده و نیست اما با اقتدار از حقوق خود دفاع می کند.

امیر سرتیپ آراسته که در مراسم معارفه فرمانده جدید قرارگاه تاکتیکی لشکر ۱۶ زرهی قزوین سخنرانی می کرد گفته است خدا را شاکریم که صداقت و لیاقت خود را با اجرایی شدن برجام به جهان نشان دادیم که ایران اسلامی هیچگاه متجاوز نبوده و نخواهد بود و هرگز دنبال سلاح هسته ای نبوده و نیست.

الاکلنگ قیمت در قطب تولید مرغ گیلان

قیمت مرغ در شهرستان صومعه سرا به عنوان قطب تولید مرغ در استان گیلان حسابی جالب شده و طبق معمول که همیشه در بحث قیمتها پای یک دلال به میان می آید، در قیمت مرغ گیلان نیز دلال‌ها حسابی گل کاشته اند.

پادیاب رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا در این رابطه معتقد است که باید واسه ها را سامان داد تا باعث بر هم خوردن موازنه قیمت نشوند.

جاذبه هایی که پیش چشم گردشگران کمرنگ است

سری هم به استان مرکزی بزنیم، جایی که دو هزار جاذبه فرهنگی و تاریخی را در خود جای داده اما خبری از گردشگر نیست. استان مرکزی با وجود دارا بودن دو هزار جاذبه فرهنگی و تاریخی و ۸۵۰ جاذبه گردشگری که به ثبت ملی رسیده در حوزه جذب گردشگر در میان سایر استان‌های کشور ناشناخته مانده است.

در این استان تنوع ظرفیت‌های گردشگری از صنعتی گرفته تا طبیعی و از تاریخی تا فرهنگی و مذهبی، همه حکایت از کامل بودن کلکسیون گردشگری استان مرکزی دارند. از بازار تاریخی شهر اراک تا بیت قدیمی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خمین، همچنین سرچشمه و دهکده گل و گیاه شهر محلات تا شهر تاریخی نراق زبان گویای ظرفیت‌های گردشگری شهری در این استان هستند.

ظرفیت‌هایی که امروز حتی در میان برخی مردم استان مرکزی هم غریب‌ هستند چه برسد به گردشگرانی که قرار است از خارج استان برای بازدید از این جاذبه‌ها به استان سفر کنند.

کوره‌های داغ ذوب آهن سهند غرب در سرمای بازار فولاد یخ زد

کارخانه ذوب آهن سهند غرب، یکی از کارخانه‌های تولید شمش فولادی آذربایجان شرقی در سرمای صنعت فولاد کشور تعطیل شد تا نزدیک به ۴۰۰ کارگر به جمع بیکاران استان اضافه شود.

با اینکه آذربایجان شرقی به‌عنوان یک قطب صنعتی در کشور مطرح است و همواره اقتصاد این استان بر پایه صنعت و کشاورزی بوده ولی در سال‌های اخیر این قطب صنعتی نیز با رکود روبه‌رو شده‌ که سبب تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدن واحدهای صنعتی و کارگاه‌های تولیدی این استان شده است.

این کارخانه در سال ۱۳۸۷ تاسیس شده و از سال ۱۳۹۰ به یکی از بزرگترین تامین کنندگان شمش‌های فولادی کارخانه‌های فولاد تبدیل شد.

روبان مجتمع پتروشیمی مهاباد در سکوت بریده شد

با اتصال مجتمع پتروشیمی مهاباد به خط لوله اتیلن غرب کشور و دریافت خوراک از این خط لوله، تولید پلی اتیلن در بزرگ‌ترین واحد صنعتی آذربایجان غربی و غرب کشور آغاز شد.

با وجود خلف وعده‌های مکرر مسئولان استانی مبنی بر بهره برداری از این طرح صنعتی در سالجاری و نیز دهه فجر هم اکنون این واحد صنعتی در ایستگاه آخر ساخت قرار گرفته و برای بهره برداری منتظر حضور رئیس جمهور و مسئولان ملی است.

کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی مهاباد روز ۳۰ شهریور ماه ۸۳ با حضور رئیس جمهور وقت به زمین زده شد و مقرر بود طی مدت سه سال عملیاتی و آماده بهره برداری شود ولی کمبود اعتبار و معارض ملکی از جمله مسائلی بود که پتروشیمی مهاباد را طی یک دهه با فراز و فرودهای زیادی مواجه کرد .

انبارهایی که مانند قارچ سمی در کرمان رشد می‌کنند

مدت‌هاست که مسئولان کرمان در سطوح مختلف شعار ساماندهی عرضه سم، در بخش کشاورزی و سلامت محصولات تولیدی را عنوان جلساتی کرده‌اند که هرازگاهی در سازمان‌های مختلف برگزار می‌شود. امروز نیز جلسه‌ای با همین موضوع در کرمان برگزار شد و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان از ساماندهی بخشی از مراکز عرضه سم و کود شیمیایی خبر داد، اما از سوی دیگر اگر نگاهی به مراکز عرضه سم و کود شیمیایی بیندازیم می‌بینیم سالانه میلیاردها تومان وارد چرخه خریدوفروش سم می‌شود و هر سال بر تعداد افرادی که در این زمینه سرمایه گذاری می کنند افزوده می شود و ساماندهی این مراکز سخت تر می شود .

قطب صنعتی تهران نیازمند توجه

شهرستان پاکدشت به‌عنوان قطب صنعتی استان تهران، نقش مهمی در رونق اقتصادی این استان دارد اما مردم این منطقه با مشکلات متعدد و قابل‌توجهی روبرو هستند.

شهرستان پاکدشت در جنوب استان تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از امکانات اقتصادی مختلف با پدیده مهاجرپذیری روبرو است.

پاکدشت به دلیل همسایگی تهران پذیرای، خیل عظیم خانواده‌هایی است که برای زندگی به این شهرستان می‌آیند و همین امر زمینه گسترش و توسعه زیرساخت‌های این شهرستان را فراهم می‌کند.