خانه صنایع دستی سنجابی در بخش «کوزران» کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، به مناسبت سی و هفتمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، خانه هنرمندان صنایع دستی سنجابی در شهر کوزران افتتاح شد.

پروانه حیدری معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان در آیین گشایش این خانه هنرمندان اظهار داشت: تشکیل خانه های هنرمندان صنایع دستی می تواند محلی برای تولید ایده های جدید و توسعه صنایع دستی استان باشد.

وی افزود: در راستای اقدامات حمایتی از صنعت گران در اختیار گذاشتن فضای کارگاهی و فروشگاه جزو مواردی است که می تواند به این قشر کمک نماید.

حیدری ادامه داد: خوشبختانه در این راستا اقدامات مناسبی در استان در حال شکل گیری است و برنامه ما برای استفاده از فضای خانه های تاریخی زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی، صنایه دستی و گردشگری استان و استفاده از توان شهرداری ها برای در اختیار گذاشتن فضاهایی به عنوان فروشگاه و نمایشگاه است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه همزمان با دهه مبارک فجر اقدامات مناسبی در حوزه صنایه دستی در دست اقدام است که از جمله آنها علاوه بر گشایش خانه هنرمندان صنایع دستی سنجابی، می توان به افتتاح خانه ریسندگی استان در محل خانه تاریخی فیض مهدوی و افتتاح بازارچه صنایع دستی در محل سرای اصفهانی های شهر کرمانشاه و افتتاح بیش از ۱۰ نمایشگاه صنایع دستی در سطح استان اشاره کرد.

همچنین در ادامه علیرضا مرادی بیستونی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اظهار داشت: توسعه صنایع دستی در کنار بوم گردی می تواند همزمان رونق گردشگری و توسعه صنایع دستی را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت های بوم گردی در مناطق روستایی می تواند زمینه ساز ایجاد یک بازار مطمعن و همیشگی برای تولیدات صنایع دستی باشد.

مرادی بیستونی در خاتمه تصریح کرد: به منظور توسعه بوم گردی امکان پرداخت تسهیلات با چهار درصد سود تا سقف یک میلیارد ریال برای متقاضیان وجود دارد که فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش روستایی است.

همچنین شراره سرتیپی مدیرعامل شرکت صنایع دستی سنجابی با اعلام اینکه این شرکت ۱۵۰۰ بافنده گلیم و گبه را زیر نظر خود دارد، گفت: تمامی مراحل تولید گبه و گلیم توسط این شرکت شامل خرید پشم، ریسندگی، رنگرزی و بافت در داخل استان انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه، پیش از این نخ مورد نیاز از سایر استان ها وارد می شد، گفت: برای اولین بار تمامی این مراحل در داخل استان انجام می گیرد.

سرتیپی افتتاح خانه صنایع دستی سنجابی را فرصت بسیار مناسبی برای رشد و بالندگی صنایع دستی و حمایت از صنعتگران و هنرمندان منطقه کوزران دانست و گفت: امیدواریم با حمایت های مسئولان شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر صنایع دستی استان باشیم.