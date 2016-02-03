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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۳۵

معاون شهردار تهران:

صدور پروانه ساختمان تنها در قالب طرح تفضیلی صورت می پذیرد

صدور پروانه ساختمان تنها در قالب طرح تفضیلی صورت می پذیرد

معاون شهردار تهران در واکنش به بکاربردن واژه هایی چون شهرفروشی در برخی از رسانه ها که بعد از ارائه لایحه بودجه شهرداری تهران صورت گرفت، نقد را مثبت ولی شرط آن را منصفانه بودن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی در جمع مدیران حوزه برنامه ریزی به نقاط تمایز بودجه سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران با تلاش و همت همکاران ما در اداره کل بودجه زودتر از زمان مقرر تدوین و تقدیم شورای اسلامی شهر تهران شد که یکی از شفاف ترین لوایح بودجه در تاریخ شهرداری تهران است. وی با اشاره به روند مثبت بررسی و تصویب بندهای این لایحه در کمیسیون های تخصصی، اظهار امیدواری کرد که لایحه بودجه از هفته آینده در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفته و تا قبل از پایان بهمن ماه به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه شهرداری تهران یک سازمان درآمد- هزینه ای است افزود: لایحه بودجه در سه بخش درآمدها، تملک سرمایه های مالی و تملک سرمایه های دارایی به صورت شفاف و دقیق تدوین و در جهت شفاف سازی در اختیار افکار عمومی نیز قرار گرفته است.

وی با انتقاد از فضاسازی برخی رسانه ها در جهت القای اینکه شهرداری تهران با تراکم فروشی و یا شهر فروشی درآمدزایی می کند، نقد را مثبت ولی شرط آن را عالمانه و منصفانه بودن دانست. معاون برنامه ریزی شهرداری تهران ادامه داد: انتظار ما بعد از تقدیم لایحه بودجه به شورای اسلامی شهر تهران و شفاف سازی آن با ارائه به اصحاب رسانه آن بود که نقدها فارغ از هر رویکردی، منصفانه و در جهت مصالح شهروندان باشد. وی به درآمد حاصله در حوزه شهرسازی اشاره کرد و گفت: تنها محل درآمد این حوزه صدور پروانه و عوارض قانونی مرتبط با آن است.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران همچنین گفت: از سوی شهردار تهران نیز قبلا اعلام شده که اگر اراده دولت بر توقف صدور پروانه باشد و به ما ابلاغ کند، شهرداری تهران صدور پروانه را متوقف خواهد کرد اما این موضوع به واسطه خواست و حقوق شهروندان شهر تهران عملی نیست. لذا شهرداری تهران سعی کرده تا صدور پروانه ساخت و ساز و نوسازی را به صورت نظام مند و در چهارچوب طرح تفضیلی شهر تهران به مرحله اجرا گذارد و در خارج از این چهارچوب هیچ مجوز و پروانه ای در شهرداری تهران صادر نمی شود.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران به نظر تخصصی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران اشاره کرد و گفت این کمیسیون معتقد است درآمد پیش بینی شده در لایحه بودجه از محل صدور پروانه شهرسازی و زیرکدهای آن کم است.

وی ادامه داد: ساخت و ساز و نوسازی حقی است که متعلق به مردم یک شهر است و شهرداری تنها می تواند گرفتن این حق را نظام مند نماید که هدف اصلی تهیه و تدوین طرح تفضیلی شهر تهران بوده است. وی با اشاره به کاربری املاک مسکونی به صورت تجاری و یا اداری از سوی عده ای قلیل گفت: شهرداری با این موضوع برخورد می کند، چرا که استفاده از املاک مسکونی به عنوان ملک اداری و یا تجاری هم مخل نظم شهری است و هم تضعیع حقوق مردم، چرا که تبدیل املاک مسکونی به اداری و یا تجاری در صورت احراز شرایط تعریف شده و عدم تناقض با قوانین و با پرداخت حقوق مردم و در قالب عوارض قانونی مجاز خواهد بود.

کد مطلب 3041429
نورا حسینی

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