نعره های جدایی و تفرقه برای شکستن قدرت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر چهارشنبه در جمع ائمه جمعه و جماعت، مدرسین و علما اهل‌سنت استان فارس تاکید کرد: ساده انگاری است اگر امروز ندای اختلاف را بشنویم و آن را حمل بر خیرخواهی برای جامعه بشریت بدانیم.

وی ادامه داد: تمامی نعره هایی که سخن از جدایی و تفرقه دارد برای شکستن قدرت اسلام است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه اسلام به عنوان دین کامل در دنیا مطرح است، گفت: شاهدیم که جوانان غربی برای شناخت دین اسلام مشتاق هستند تا اسلام واقعی را بشناسند.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: در نمایشگاه های کتاب غرب ترجمه و تفسیر قرآن بیشترین فروش را دارد زیرا دنیا تشنه دانستن واقعیت است که اسلام چه می گوید.

امام جمعه شیراز ادامه داد: دو نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی به این دلیل بود که بدون واسطه اسلام را بشناسند و امروز ما و شما در هر موقعیتی که قرار داریم وظیفه است که منهای زبان و نژاد به فکر حفظ اسلام باشیم زیرا دشمن بیشترین ضربه را خورده است.

وی با اشاره به اینکه اختلاف به معنی آب به آسیاب آمریکا ریختن است، گفت: چه شیعه گفته باشد و چه سنی، هرکجا نشانی از اختلاف دیدیم بدانیم دست آمریکا در کار است و ترویج ایده دشمن است.

آیت الله ایمانی ادامه داد: آنها می خواهند اسلام را در قالب ارتجاع و ایده آمریکا، وحشت و ترور باشد و این وظیفه شما علما است که در مقابل این حرکت دشمنان مقاومت کنید.

وی تاکید کرد: وحدت و اتحاد تمامی مسلمانان باید به عنوان یک اولویت برای همگان مطرح باشد.