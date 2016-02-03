به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای حوزه‌های علمیه خواهران در پرتو انقلاب اسلامی که در موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه قم برگزار شد، اظهار داشت: پیش از سال ۱۳۷۶ کمتر از پنج مدرسه علمیه داشتیم اما امروز به برکت خیرین ۳۲۰ مدرسه احداث شده که حدود ۲۰۰ مدرسه تاکنون افتتاح شده است.

وی با اشاره به استقبال و گرایش زیاد خواهران به حوزه‌های علمیه نیز افزود: به‌عنوان مثال در سال نخست ثبت نام برای مدرسه علمیه معصومیه قم، ۹۶۰ ثبت نام کننده آمدند که تنها ۳۰ نفر را پذیرش کردیم و به همین دلیل چهار مدرسه علمیه در منطقه نیروگاه، پردیسان و آیت الله طالقانی قم با کمک خیرین به زودی افتتاح می‌شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که حوزه‌های علمیه با هدف ادامه دادن راه انبیاء ایجاد شد و در این راستا انقلاب اسلامی ایران بود که این ارزش‌ها را احیا کرد، گفت: تا قبل از انقلاب حدود ۱۰ مدرسه علمیه در ایران وجود داشت اما امروز ۴۸۰ حوزه علمیه خواهران در کشور احداث شده است.

وی افزود: ۶۸ مدرسه در جاهایی است که مذاهب مشترک دارند به‌عنوان مثال در استان گلستان اهل تسنن و تشیع در کنار هم درس می‌خوانند.

افزایش جایگاه علمی خواهران طلبه

حجت الاسلام جمشیدی با اشاره به نگاه ویژه بنیانگذار انقلاب اسلامی به تأسیس حوزه‌های علمیه، گفت: امام راحل(ره) نخستین هیئت امنا را برای جامعه الزهرا(س) تعیین نمود که از شورای عالی مدیریت کمتر نبود و امروز به برکت آن نگاه بلند ۳۷۰ هسته پژوهشی، ۱۷۰ کانون علمی و ۱۵۰ انجمن علمی توسط خواهران تشکیل شده است.

وی با اشاره به افزایش جایگاه علمی خواهران طلبه اظهار داشت: تا پیش از انقلاب ۹۰ درصد اساتید حوزه‌های علمیه خواهران در کشور آقا بودند اما در حال حاضر ۹۵ درصد خواهران این مراکز را اداره می‌کنند.

مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: هم اکنون ۱۰ هزار مبلغ سازمان یافته خانم داریم و ۳۰ هزار طلبه خواهر در سازمان آموزش و پرورش قم مشغول به تدریس هستند که برخی افتخاری کار می‌کنند و در حال حاضر هفت هزار طلبه خوابگاهی در حوزه‌های علمیه از لحاظ اقتصادی با مشقت به تحصیل مشغول هستند.

وی با اشاره به فعالیت طلاب خواهر در فضای مجازی نیز گفت: «کوثر بلاگ» جزء منحصر به فردترین شبکه‌های اینترنتی است که به تبلیغ دین می‌پردازد و بزرگ‌ترین شبکه دینی کشور از لحاظ دینی، فرهنگی و اجتماعی است.

حجت الاسلام جمشیدی افزود: این شبکه ۱۰ هزار طلبه فعال خانم و ۶۰ هزار عضو دارد و با این که شبکه‌ای داخلی است اما همزمان محتوای عظیمی را برای سراسر جهان فراهم می‌کند.