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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۳۷

همزمان با افتتاح ۷۰ پروژه عمرانی؛

بزرگ‌ترین پروژه عمرانی شهرداری اردبیل کلنگ زنی شد

بزرگ‌ترین پروژه عمرانی شهرداری اردبیل کلنگ زنی شد

اردبیل – همزمان با افتتاح ۷۰ پروژه عمرانی و خدماتی، پل «قدس» به عنوان بزرگ‌ترین پروژه عمرانی اردبیل کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی این پروژه معاون امور عمرانی استانداری اردبیل اجرای تقاطع غیر همسطح ایستگاه سرعین و پل قدس را با هدف کاهش ترافیک محدوده ایستگاه سرعین دانست.

علی آذرنژاد با بیان اینکه این پروژه به لحاظ تأثیرگذاری در سیمای شهری و کاهش ترافیک قابل توجه است، اضافه کرد: درواقع با اجرای این طرح مسافران عبوری به مرکز شهر انتقال نیافته و درنتیجه ترافیک تا حد قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

وی با تأکید به حمایت دولت از پروژه‌های عمران شهری ادامه داد: ضروری است برای رفع مشکل ترافیک با احداث مناسب خیابان‌ها آینده‌نگری داشته باشیم.

معاون امور عمرانی استاندار خواستار فازبندی اجرای این پروژه شده و افزود: می‌توان برای امیدآفرینی پروژه‌های کلانی از این دست را فازبندی و در فازهای مشخص اجرا کرده و به بهره‌برداری رساند.

در این مراسم شهردار اردبیل نیز با بیان اینکه این پروژه با چند سال تأخیر درنهایت کلنگ زنی شد، اضافه کرد:پل قدس بزرگ‌ترین پروژه عمران شهری در اردبیل است که در دو فاز اجرا خواهد شد.

حمید لطف اللهیان با تأکید به تأثیر اجرای این پل در کاهش ترافیک محدوده ایستگاه سرعین اضافه کرد: تلاش شهرداری اتمام پروژه تا دو سال آینده است.

کد مطلب 3041437
محمد میرزایی ناطق

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