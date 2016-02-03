حمایت‌ از بخش کشاورزی باید باعث ایجاد رقابت در تولیدکنندگان شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی ظهر چهارشنبه در همایش ملی «اقتصاد مقاومتی، تعاون و کشاورزی، در بستر فرهنگ و مدیریت جهادی» که در مجتمع اداری آستان حضرت معصومه(س) و با حضور آیت الله حسن عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، حسین صفایی معاون وزیر جهاد کشاورزی، سید مهدی صادقی استاندار قم و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، با بیان اینکه دستیابی به خودکفایی یکی از موارد مد‌نظر امام خمینی(ره) است، افزود: جهاد سازندگی نهادی انقلابی بوده که نیازهای مهمی از مردم را رفع کرده است و این نهاد با جذب نیروهای ارزشی و انقلابی و فعالیت در مناطق محروم به مردم خدمات بسیاری را تاکنون ارائه کرده است.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم با توجه به اقتصاد مقاومتی هدف مهمی برای بخش کشاورزی در نظر بگیریم باید دو رکن افزایش تولید یعنی بهره وری بالا‌تر و نگاه برون گرا در اقتصاد مقاومتی را در نظر بگیریم، یعنی استاندارد‌ها طوری باشد که صادرات تقویت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت، بیان کرد: عراق یکی از کشورهای علاقمند به استفاده از محصولات ایران است و مشکلاتی در ضوابط صادراتی و وارداتی بین ایران و عراق وجود دارد که قابل حل است، همچنین روسیه نیز علاقمند به تامین نیازهای بخش کشاورزی از ایران بود اما با توجه به اینکه ایران استانداردها را رعایت نکرده بود، این امر به طول انجامید.

گام های خوبی در جهت توانمندی بخش کشاوزی برداشته شده است

وی با اشاره به نقش موثر جهاد سازندگی در کشور، افزود: جهاد سازندگی در طول هشت سال دفاع مقدس نقش بسیاری ایفا کرده و در این سال‌ها تجربیات زیادی به‌دست آورده است که نتایج آن امروز قابل مشاهده است.

لاریجانی با بیان اینکه گام های خوبی در جهت توانمندی بخش کشاوزی برداشته شده است، افزود: خوشبختانه اقدامات مناسبی در بخش کشاورزی در کشور در زمینه خودکفایی برداشته شده است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی نیازمند داشتن نگاهی برونگرا است، افزود: کشاورزی به عنوان یکی از راه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسیاری برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت از تولید کننده در بخش کشاورزی، اضافه کرد: حمایت‌ها از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که میان تولیدکنندگان رقابت ایجاد کند.

وی با بیان اینکه فضای لازم برای توجه خاص به مسئله کشاورزی در اقتصاد مقاومتی در مجلس فراهم است، اظهار کرد: توجه به گسترش فعالیت شرکت‌های داخلی موجب افزایش قدرت نفوذ کشور در جهان می‌شود که در بخش کشاورزی نیز با توجه به بسترهای مناسبی که وجود دارد با بهره‌گیری از آن می‌توان به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کرد.

لاریجانی با بیان اینکه مبلغی از بودجه سال گذشته و همچنین حدود ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای رفع مشکل آبرسانی به روستاها اختصاص داده شده است، افزود: مجلس برای ساماندهی به آبیاری تحت فشار هزار میلیارد بودجه اختصاص داده است.

وی بر استفاده درست از آب و منابع آبی تأکید کرد و گفت: در چند سال گذشته اقدام‌هایی در راستای مهار آب‌ها صورت گرفت و با اذن رهبر معظم انقلاب نیز حدود ۸ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای استفاده بهینه از آب‌ها در نظر گرفته شده است.

دهه فجر آغاز سرافرازی ملت است

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دهه فجر آغاز سرافرازی ملت است، افزود: امروز ایرانیان پس از گذشته چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی در جایگاهی معتبر قرار گرفته و سربلند هستند.

وی بیان کرد: تلاطم قیمت نفت در کشور عراق نگرانی بسیاری را ایجاد کرده است زیرا اقتصاد این کشور به قیمت نفت متکی است و این امر در امور زندگی مردم تاثیر بسیاری می گذارد.

در این آیین از ۳۵ طرح جهاد کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۶۲ هزار و ۸۶۰ میلیون ریال و اشتغالزایی ۲۴۰ تن به طور نمادین رونمایی و بهره برداری شد.

در این همایش از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت، برگزیدگان ارائه مقاله به همایش و نمونه‌های سازمان تعاون روستایی تجلیل شدند.