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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۳۵

هلاکت و بازداشت شماری از تکفیریها در شمال «تکریت» عراق

هلاکت و بازداشت شماری از تکفیریها در شمال «تکریت» عراق

نظامیان ارتش عراق طی عملیاتی در شمال شهر «تکریت» واقع در استان صلاح الدین شماری از تروریست های تکفیری را به هلاکت رسانده و تعدادی دیگر را نیز بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، نظامیان ارتش عراق همچنان به عملیات ضد تروریستی خود در نقاط مختلف این کشور به ویژه در استان صلاح الدین ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این عملیات ها ارتش عراق مواضع تکفیریها در مناطق واقع در شمال شهر «تکریت» در استان صلاح الدین را هدف قرار داد.

به دنبال این حملات ۱۱ عنصر تکفیری داعش به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

مقامات امنیتی عراق اعلام کردند که در جریان عملیات نظامی در شمال تکریت چند انبار نگهداری تسلیحات متعلق به تروریست های داعش را کشف و محتویات آن را ضبط کرده اند.

از سوی دیگر، شماری از تروریست های تکفیری داعش در عملیات ارتش عراق در شمال تکریت بازداشت شدند.

کد مطلب 3041443

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