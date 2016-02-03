وزیر کشور هند با علما و روحانیون این کشور دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «راج نات سینگ» وزیر کشور هند همراه با «اجیت دوول» مشاور امنیت ملی هند با علما و روحانیون هند دیدار و گفتگو کرد.

اجیت دوول گفت: گروه تروریستی داعش در صدد جذب جوانان هند برای عضویت در این گروه تروریستی است و علمای هند باید با این پدیده مبارزه کنند.

علمای هند در این دیدار گفتند: داعش یک گروه تروریستی است که اقداماتی غیر انسانی انجام می دهد. اقدامات این گروه تروریستی بر خلاف آموزه های اسلام و مسلمین است.

علما و روحانیون هند قول مساعد دادند در کنترل نفوذ داعش بین جوانان مسلمان هند با دولت این کشور همکاری لازم را به عمل خواهند آورد. در این دیدار «مولانا نیاز فاروقی» رئیس جمعیت علمای هند و «سید جواد نقوی» دبیر کل مجلس علمای هند حضور داشتند.

لازم به ذکر است که گروه تروریستی داعش در ماههای اخیر شروع به عضوگیری از میان جوانان هندی کرده است. پلیس هند نیز در این راستا تعدادی از جوانانی را که قصد پیوستن به گروه تروریستی داعش داشتند دستگیر کرده است.