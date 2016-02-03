گازرسانی به ۱۴۰ روستای آذربایجان غربی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور صادقیان ظهر چهارشنبه در آیین گازرسانی به روستاهای بوکان با بیان اینکه : در دهه فجر امسال کار گازرسانی به ۱۴۰ روستای چالدران و قره ضیاءالدین و شهر میرآباد سردشت و هفت روستای آن آغاز می شود افزود: با بهره برداری از این طرح ۱۲۱ خانوار این روستا با ۴۵۰ نفر جمعیت از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰ درصد خودروهای استان آذربایجان غربی نیز از سی ان جی و گاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده می کنند اظهارداشت: در حال حاضر ۷۰ درصد انرژی مورد استفاده در این استان از منابع گاز طبیعی تامین می شود.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی در خصوص درصد اتفاقات گاز در آذربایجان غربی نیز افزود: این استان دارای رتبه چهارم در زمینه اتفاقات در کشور می باشد که امید می رود با هوشیاری بیشتر مردم و استفاده از وسائل گاز سوز استاندارد درصد این اتفاقات کاهش پیدا کند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی گفت: همزمان با سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دو هزار و ۵۰۰ خانوار روستایی در استان از نعمت گاز بهره مند می‌شوند اضافه کرد: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اعلام اینکه در حال حاضر ۳۴ شهر و ۴۳۵ روستای آذربایجان غربی دارای گاز هستند گفت: بیش از ۷۳۰ هزار مشترک گاز طبیعی در روستاها و شهرهای آذربایجان غربی وجود دارد.

فرماندار بوکان نیز در این آیین گفت: در شهرستان بوکان هم اکنون ۱۸ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار بوده و گازرسانی به ۱۹ روستای دیگر نیز در حال اجراست.

جمال خسروی ادامه داد: از این تعداد گازرسانی به ۹ روستای این شهرستان از بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است که امید می رود این طرح ها در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

در پایان این مراسم طرح گاز رسانی روستای قازلیان به بهره برداری رسید.