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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۴۹

برترین تصاویر جهان در ۱۴ بهمن ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۱۴ بهمن ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات آب گرفتگی در انگلیس، چیدن گل های نیلوفر آبی در «کامبوج»، نصب تصاویر کودکان کشته شده سوریه مقابل سازمان ملل و جشنواره سال نو در ویتنام خواهید دید.

ماهیگیری از آب بالا آمده رودخانه در انگلیس  (ZUMA)

طلوع آفتاب در ارتفاعات مکزیک  (GETTY)

کودک مهاجر سوری در اردوگاه پناهندگان نزدیک مرز ترکیه  (AFP)

چشم انداز زمستانی دریاچه «وانفو» در استان آنهویی چین (ZUMA )

مردی در حال چیدن گل های نیلوفر آبی در «کامبوج» (AP)

دختر اهل نپال تکالیف مدرسه خود را کنار بساط دست فروشی پدرش انجام می دهد. (Reuters)

قطره باران روی دستان مردم مالزی  (REUTERS)

نصب بنری از تصاویر کودکان کشته شده سوریه مقابل مقر سازمان ملل در «ژنو» (GETTY)

شکار عقاب توسط مردم بومی مغولستان  (National Geographic)

جشنواره سال نو کنار درختان شکوفه زده هلو در ویتنام  (REUTERS)

کوچک ترین میمون جهان  (Reuters)

تصویر جغد های زیبا در فلسطین (Mercury)

کلاس درس کودکان در صنعا (Reuters)

کد مطلب 3041448

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