برترین تصاویر جهان در ۱۴ بهمن ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات آب گرفتگی در انگلیس، چیدن گل های نیلوفر آبی در «کامبوج»، نصب تصاویر کودکان کشته شده سوریه مقابل سازمان ملل و جشنواره سال نو در ویتنام خواهید دید.