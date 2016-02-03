پیروی از خط امام(ره) راهکار مقابله با نفوذ است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امین الله یامینی فرمانده سپاه شهریار ظهر چهارشنبه، در پنجمین مجمع عالی بسیج شهرستان شهریار که با حضور جمعی از مسئولان این منطقه در سالن زیتون شهریار برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره) و شهدای انقلاب و تبریک ایام الله سی و هشتمین فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت:یکی از مباحثی که لزوم پرداختن به آن بیش از پیش احساس می شود موضوع نفوذ است که رهبر معظم انقلاب به کرات به آن اشاراتی داشته اند.

وی افزود: نفوذ در دو عرصه اقتصادی و فرهنگی قابل تبیین است اما پرداختن به مخاطرات و پیچیدگی نفوذ فرهنگی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

فرمانده سپاه شهریار عنوان کرد: یکی از راهکارهای مقابله و مهار نفوذ، پیروی و پیگیری خط امام(ره) و رهبری است و به واقع استمرار بالندگی انقلاب نیز در این چارچوب قابل حصول است.

یامینی گفت: در شرایطی که دشمنان نظام و مستکبران جهان با تمام قوا در صدد انحراف آرمان های امام و انقلاب هستند، برخی در داخل کشور خواب نما می شوند و سخنانی بر زبان می آورند که منطبق با راه و روش امام نیست و شاهد هستیم که شبکه ها و رسانه های بیگانه با ذوق زدگی آنها را تکرار می کنند.

وی افزود: هجمه ای که به شورای نگهبان وارد می شود نیز در راستای خط مورد اشاره است که با هدف تخریب، عملیاتی و اجرایی می شود.

فرمانده سپاه شهریار عنوان کرد: بهترین روش برای شناخت راه و مسیر امام(ره) بازخوانی مبانی فکری و عملی معمار کبیر انقلاب اسلامی است.

وی افزود: متاسفانه در برابر تحریفی که در خصوص راه، روش و منش امام خمینی(ره) عملیاتی می شود، موسسه حفظ و نشر آثار امام(ره) سکوت می کند.

تعرض کنندگان به سفارت آل سعود از لندن دستور گرفتند

فرمانده سپاه شهریار با اشاره به تحولات سوریه، یمن، لبنان و بحرین در طول سالیان و ماههای اخیر عنوان کرد: کشورهای مذکور تاوان حمایت از جمهوری اسلامی ایران را می پردازند و شکی نیست که در صورت عدم حمایت از انقلاب و نظام مقدس ما، با چنین هجمه ای مواجه نمی شدند.

وی افزود: مبانی انقلاب اسلامی مورد توجه تمامی حق طلبان و آزادی خواهان جهان قرار گرفته اما در چنین شرایطی مشاهده می شود که برخی برای نفی استقلال تئوری سازی می کنند.

یامینی با اشاره به دسایس و تحرکات شوم دشمن برای فشار بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم غیور این مرز و بوم گفت: ورود و تعرض عده ای به سفارت عربستان در تهران در همین راستا به وقوع پیوست و در واقع امر پشت پرده این قضیه را باید در لندن جستجو کرد.

الگوگیری از بسیج، سوریه و عراق را نجات داد

حجت الاسلام موسی سالمی امام جمعه شهریار در حاشیه پنجمین مجمع عالی بسیج این شهرستان گفت:به فرموده امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری، بسیج از مهمترین ارکان نظام محسوب می شود و هر کسی که در صدد تضعیف این پایه و نهاد برآید باید خودش تضعیف شود.

وی افزود: بسیجی بودن مدال افتخاری است که نسخه ای نجات بخش در بزنگاه ها و فراز و نشیب های روزگار به شمار می رود و همه باید دست در دست هم نهاده و این نهاد مردمی را تقویت کنیم.

سالمی گفت: الگوبرداری از بسیج، سوریه، عراق و یمن را نجات داده و چنین توفیقاتی موید نقش نافذ و سازنده این مجموعه است.

وی افزود:کسانی که در صدد تضعیف بسیج هستند باید خودشان تضعیف شوند و تمامی مسئولان موظفند در راستای تقویت این نهاد مردمی قدم بردارند.

امام جمعه شهریار با اشاره به لزوم حفظ وحدت و همدلی به عنوان اصلی حائز اهمیت عنوان کرد: در شرایطی که در آستانه انتخاباتی حساس قرار داریم، این امر خطیر بیش از پیش اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، زیرا دشمن در صدد است تا انتخابات با مشارکت حداکثری برگزار نشود و از سوی دیگر تلاش می کند در انتخاب اصلح نیز شبهاتی ایجاد کند.

وی در خاتمه در خصوص برگزاری کنسرت در این شهرستان یادآور شد: با برگزاری کنسرت هایی که در چارچوب نظام و انقلاب فعالیت می کنند و محتوای ارزشی و انقلابی را دنبال می کنند مخالفتی نداریم اما با برگزاری کنسرت هایی که در شأن و طراز نظام و انقلاب نیست مخالفت هستیم.