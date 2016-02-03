۳۰۰ واحد صنعتی ورشکسته در خوزستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله حسن زاده ظهر امروز چهارشنبه در بیست و ششمین اجلاسیه سراسری روسا و دبیران خانه های صنعت و معدن کشور در سالن جلسات هتل پارس اهواز اظهار کرد: دو هزار ۲۲۰ واحد صنعتی در خوزستان داریم که ۳۰۰ واحد آن ورشکسته هستند و بقیه واحد ها با ظرفیت نسبی یا زیر ظرفیت کار می کنند.

وی افزود: بیشترین حجم سرمایه گذاری در بخش صنعت پس از انقلاب به خوزستان تعلق دارد که با محاسبه قیمت های امروز، ۱۵ میلیارد دلار در بخش صنعت استان سرمایه گذاری شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: ۵۰ درصد این سرمایه گذاری مربوط به پتروشیمی بوده که ۲۵ میلیون تن ظرفیت سازی کرده است.

حسن زاده ادامه داد: ۲۳ مجتمع بزرگ پتروشیمی داریم که سالانه ۱۸ میلیون تن انواع فرآورده های پتروشیمی را تولید می کنند.

وی با اشاره وجود ظرفیت عظیم در صنایع پائین دستی پتروشیمی گفت: شهرک های تخصصی پتروشیمی گسترش می یابند و خوزستان دومین تولید کننده محصولات فولادی در کشور با حجم چهار میلیون تن است که قرار است به ۱۰ میلیون تن برسد.

اولویت حمل و نقل با دریا است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان اضافه کرد: با وضعیتی که در جاده ها داریم، حدود ۱۸ میلیون تن محصولات جابجا می شود و اولویت ما در سطح دریا است.

حسن زاده عنوان کرد: ۳۰۰ واحد قطعه ساز داریم و در این شرایط با توجه به وجود صنایع نفت، حفاری، گاز و پتروشیمی، فعالیت و تولیدات خوبی داشتند و برخی نیازهای اساسی پتروشیمی نفت و حفاری را تأمین کردند.

وی بیان کرد: در بخش کشاورزی، در آینده دو کارخانه ۱۰ هزار تنی چغندر قند در شمال خوزستان نیز اندازی می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه ۷۰ شهرک صنعتی داریم و واقعا ضرورتی برای داشتن این همه شهرک صنعتی وجود ندارد، اضافه کرد: احداث این همه شهرک صنعتی به دلیل خواست مسئولان مناطق و شرایط مختلف بوده است.

حسن زاده گفت: شلمچه و چذابه دو مرز فعال خوزستان هستند که پس از بروز بحران عراق، روزانه هزار کامیون صادرات به آنجا داریم. با وجود تمام تلاش های خستگی ناپذیر استاندار خوزستان، برنامه ریزی مدونی وجود ندارد و هنوز با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی خواستار استقرار مدیریت واحد در مرزهای شلمچه و چذابه شد و گفت: این نابسامانی ها هنوز در صادرات وجود دارد البته به دلیل بهبود نسبی شرایط در عراق کاهش یافته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان عنوان کرد: صنایع پائین دستی کشاورزی و نیشکر در استان جای کار و ظرفیت های خالی زیادی دارند.

حسن زاده با بیان اینکه امسال کارخانه بزرگ کاغذسازی راه اندازی می شود، یادآور شد: در بخش تولید، صنعت و تجارت فرصت های بی نظیری در خوزستان وجود دارد. خوزستان به تنهایی می تواند کل غذای مورد نیاز کشور را تامین کند.