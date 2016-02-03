انتخابات فرصتی برای پایان دادن به برخی نزاع های سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین رضازاده ظهر چهارشنبه در جلسه نقش احزاب، گروه‌های سیاسی و تشکل‌های صنفی در فرصت‌های پسابرجام و تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات افزود: در بررسی صلاحیت ها اجرای حق و عدالت در مورد همه یکسان انجام شود و شورای نگهبان تصمیم هایی بگیرد که برای کشور مفید باشد تا شاهد رقابت معقول بین جریان های سیاسی و شایسته نظام در انتخابات باشیم.

وی انتخابات را فرصتی برای پایان دادن به برخی نزاع های سیاسی عنوان کرد و ادامه داد: امروز سرمایه گذاران چشم انتظار برگزاری انتخابات و مشاهده وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور برای ورود به عرصه اقتصادی هستند.

مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: در دوره‌های قبل افراد شایسته، توانمند و مخلص وارد این حوزه‌ها شده و اجازه ورود به افراد چاپلوس، ریاکار و ضعیف را نداده‌اند و اگر بخش‌های مدنی با حضور حداکثری خود در انتخابات وارد و افراد شایسته و لایق را انتخاب کنند، راه برای ورود افراد چاپلوس و ریاکار بسته می‌شود.

رضازاده به اهمیت انتخابات اشاره کرد و با بیان اینکه انتخابات فرصتی برای بازسازی مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی است افزود: مشارکت در انتخابات قدرت نرم، دیپلماسی مذاکره و مانور نظام در عرصه بین‌الملل را افزایش داده و فرصتی برای بازسازی، مشروعیت، مقبولیت و کارآیی سیاسی نظام جمهوری اسلامی است.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه از فرصت انتخابات باید به نفع نظام و کشور استفاده کنیم گفت: با موفقیت سیاسی کشور در دو سال اخیر و اهمیت برگزاری انتخاباتی پرشور می توان ارتباط محکمی بین انتخابات مجلس و تداوم موفقیت های دولت برقرار کرد.

رضازاده در ادامه فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی ایران را مورد تحلیل قرار داد و اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی در زمانی که تحولات دنیا همواره با تاثیرپذیری دو قدرت شرق و غرب تحت تاثیر قرار می گرفت تنها با اراده ملت و با استقلال کامل محقق شد.

وی با بیان اینکه هنوز موفق نشدیم ابعاد مختلف انقلاب اسلامی و ساز و کار تببین آن را به درستی انجام دهیم، افزود: ۱۲ سال به بهانه اینکه انرژی هسته ای ایران در مسیر صلح آمیز نیست مورد هجمه و فشار قدرت های دنیا بودیم.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفت: در دو سال اخیر شاهد ایجاد شرایط جدید در عرصه مذاکرات هسته ای و با رهنمودهای رهبر انقلاب، حمایت های مردمی و استقامت آن ها در کنار تلاش های عرصه دیپلماسی و حمایت همه ارکان سیاسی کشور شاهد ایجاد فضایی متفاوت هستیم. فضایی که در گذشته شاهد آن نبودیم و امروز کشور ایران شاهد آن فضای قبل نیست.

رضازاده با بیان اینکه برجام یک دستاورد ملی است، افزود: دستاورد عظیم دانش صلح آمیز هسته ای در سایه هدایت و درایت رهبر معظم انقلاب، مجاهدت دانشمندان و شهدای هسته ای و استقامت مردم به دست آمد.

وی با بیان اینکه برجام باعث از بین رفتن تحریم ها شد افزود: علاوه بر رفع تحریم ها، پروژه های چندین ساله دشمنان برای ایران هراسی و شیعه هراسی نیز ناکام ماند.

مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور با تببین سه فاکتور مهم منافع ملی، امنیت ملی و قدرت ملی، اظهار داشت: باید در عرصه های مختلف توان کشور را افزایش داد تا در مقابل هجمه از بیرون مقاوم باشیم.

رضازاده با بیان اینکه نباید انتظار غیرواقعی از برجام در جامعه ایجاد کرد، افزود: برجام کاری بزرگ و تاریخی در کشور بود.