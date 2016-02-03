به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نصرالهی زاده بعد از امروز چهارشنبه در نشست شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی امام شافعی(رض) در سنندج گفت: برگزاری این کنگره اقدام بزرگ فرهنگی در استان است که باید در کنار آن فعالیت های فرهنگی هم اجرا شود.

وی با بیان اینکه برای برگزاری پرشور و باشکوه این کنگره بین المللی در سال آینده تمامی امکانات اعم از مادی و معنوی در استان را بسیج خواهیم کرد،اظهارداشت: بی شک با برگزاری این کنگره شاهد ایجاد موجی از اخوت و برادری و تقویت تقریب مذاهب در کشور خواهیم بود.

رئیس کمسیون فرهنگی شورای شهر سنندج هم در این جلسه گفت: پیام امام شافعی کامل، روشن و مبرهن است و به اتحاد اعتقاد راسخ دارد و تمام نظریاتش برداشت یک انسان وارسته از دین است.

سید بهاالدین حسینی، تقویت تفکر امام شافعی را تقویت وحدت ملی خواند و افزود: تکریم تفکر شافعی تکریم وحدت است و تحکیم این پایه ها، اساس و بنیان تندرویی و کندرویی را متزلزل می کند.

وی با اشاره به تاثیرگذاری شخصیت و تفکر امام شافعی در جامعه اظهارداشت: مردم کردستان اگر خوراک فکری امام شافعی را در دسترس داشته باشند هیچ گاه به دنبال خوراک فکری سلفیت نخواهند رفت.

رئیس کمسیون فرهنگی شورای شهر سنندج برسهیم کردن تمام مکاتب فکری و مذهبی در برگزاری این کنگره تاکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم این کنگره هر بار با یک محور از آثار و زندگی و همچنین تاثیر امام شافعی(رض) در جهان برگزار شود.

دبیر هیئت علمی کنگره بین المللی امام شافعی هم در این جلسه گفت: از ۷ ماه پیش باعنایت نماینده ولی فقیه در استان کمیته علمی زیر نظر اساتید و علما فقه امام شافعی تشکیل شد و در ۸ جلسه کاری و ۳۶ ساعت بر روی سرفصل های این کنگره کار شده است.

علی صارمی ازتهیه طرح اولیه و پیشنهادی برگزاری این کنگره خبرداد و افزود: در راستای کنگره بین المللی نیز تا کنون چهار پیش کنگره در سطح استان برگزار شده و بازتاب های مختلفی در سطح منطقه و جنورب کشور داشته است.