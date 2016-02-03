مسئولان دستگاه های اجرایی با آرمان های امام راحل تجدیدمیثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه و همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر، جمعی از مسئولان و مدیران ارشد اجرایی و نظامی کشور با حضور در حرم مطهر امام راحل، نسبت به مقام شامخ بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم که به همراه کارکنان دستگاه های تحت مدیریت خود در حرم امام راحل حضور پیدا کرده بودند، بر ادامه راه و مسیر شهدای انقلاب اسلامی تأکید کردند.

مسئولان حاضر در حرم امام راحل با نثار گل و قرائت فاتحه، به روح پرفتوح امام خمینی(ره) درود فرستاده و بر تبعیت کامل از منویات مقام معظم رهبری تأکید کردند.

همچنین مسئولان در سومین روز از دهه مبارک فجر با حضور بر سر مزار بانو ثقفی، همسر مکرمه امام راحل از صبر و ایستادگی این بانوی بافضیلت تجلیل کردند.

فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در آستانه روز نیروی هوایی از جمله گروه هایی بودند که در حرم امام راحل حاضر شده و نسبت به مقام شامخ امام خمینی(ره) ادای احترام کردند.

مسئولان سازمان استاندارد، سازمان نظام پزشکی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بهشت زهرا و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی تهران از جمله گروه هایی بودند که به همراه کارکنان خود در حرم امام راحل حاضر شدند.