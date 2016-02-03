کرسی فقه شافعی در عربستانِ مدعیِ رهبرجهان اسلام، وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در جلسه شورای هماهنگی و سیاستگذاری کنگره بین‌المللی امام شافعی(رض) با تبریک ایام دهه مبارک فجر اظهار کرد: تقارن زمان برگزاری این جلسه با ایام الله دهه فجر را به فال نیک می‌گیریم.

وی عنوان کرد: آرزوی بسیاری از علما و بزرگان در گذشته این بوده که شرایط و فضایی فراهم شود که در آن بتوانند آزادانه و با آرامش دستورات اسلام را اجرا کنند که امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این مهم فراهم شده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: شرایط بسیار سختی که از سوی حکومت‌های زمان بر ائمه و همچنین بزرگان مذاهب بویژه در زمان امام شافعی (رض) تحمیل می‌شد زمینه مهاجرت آن بزرگان را فراهم می‌کرد و بسیاری از مهاجرت‌های آنها تحت تاثیر شرایط زمان و ماموریت‌های علمی آنان بود.

وی گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته امام شافعی(رض) این بود که با حکومت‌های ظالم و جائر سازشی نداشتند و هیچگاه تحت امر آن حکومت‌ها قرار نگرفتند.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی افزود: در شرایط خفقان عصر عباسی، امام شافعی(رض) به شدت در اشعار خود از اهل بیت(ع) دفاع کردند و بدون ترس و واهمه و با شجاعت کامل محبت خود به اهل بیت(ع) را ابراز می‌کردند.

وی عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران یک نعمت برای ملت ما و سایر ملت‌های مسلمان است و نگاه زیبای امام از انقلاب، نگاهی توام با وحدت و اخوت است.

نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: در این مقطع زمانی حساس نیاز مهم و حیاتی همه کشورهای اسلامی وحدت و تلاش برای تحقق وحدت امت واحده اسلامی است.

وی اظهارداشت: دشمنان اسلام در طول تاریخ نشان داده‌اند که برای ضربه زدن به مسلمانان بیکار ننشسته‌اند و تمام تلاش خود را برای لطمه زدن به وحدت مسلمانان معطوف کرده‌ند زیرا دشمنان می‌دانند وحدت و یک‌دلی مسلمانان برای آنها خطرناک است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی به نقشه‌های متعدد دشمنان برای مخدوش کردن چهره رحمانی اسلام اشاره کرد و گفت: تمامی تلاش‌های دشمنان برای ایجاد شکاف و تفرقه در بین مسلمانان است زیرا آنها می‌دانند که اگر وحدت امت اسلام تحقق پیدا کند نمی‌توانند به چپاولگری‌های خود ادامه داده و به بهانه‌های مختلف مذاهب اسلامی را در مقابل هم قرار دهند.

وی افزود: همه مسلمان‌ها باید بر نکات مشترک و اشتراکات تکیه کنند و نباید برداشت‌هایی بدون چهارچوب از فروع دین اسلام داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: برداشت‌های غلط و بدون چهارچوب از اسلام سبب شده گروه‌هایی مانند داعش متولد شوند و اینها نتیجه این بود که این گروه‌ها مذهب را از چهارچوب‌های خود کنار گذاشته‌اند.

وی به تفکرات غلط و افراطی گروه‌های تکفیری و وهابی‌ اشاره کرد و گفت: مبنای تفکرات وهابیت از همان ابتدا بر قتل و کشتار و ایجاد بغض و دشمنی میان مسلمانان استوار بود.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی با اشاره به اینکه حرکت بر مبنای اصول اسلامی و اسلام ناب محمدی موجب تقویت وحدت و همگرایی مذاهب اسلامی می‌شود، افزود: یکی از اقدامات مهم امام شافعی تدوین اصولی بود که مبنای اصول فقه مقارن قرار گرفت.

وی بیان کرد: یکی از خاصیت‌های علم این است که علوم و خصوصا علوم اسلامی با مطالعه و پژوهش و همچنین تحقیق و تفحص گسترش یافته و تکمیل می‌شوند.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: امام شافعی یک شخصیت تقریبی در جهان اسلام است که در جهت نزدیک کردن افکار و تقریب مذاهب تلاش فراوان کرده است.

وی به محیط بسته و خفقان کشور عربستان اشاره کرد و افزود: در کشور عربستان که ادعای رهبری جهان اسلام را دارد یک کرسی فقه شافعی وجود ندارد اما در جمهوری اسلامی ایران رشته فقه شافعی در دانشگاه‌های ایران تا مقطع دکتری وجود دارد.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی تصریح کرد: در سایه کنگره امام شافعی فرصت مناسبی برای همه طالبان علم شافعی فراهم شده است که بتوانند از فضای علمی این کنگره بهره‌مند شوند و باید از این کنگره به بهترین نحو برای تقویت وحدت و تقریب استفاده کرد.

وی به زیرساخت‌های عمرانی و علمی ایجاد شده در استان کردستان اشاره کرد و گفت: به حمدالله از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری بودجه کتابخانه امام خامنه‌ای و موسسه علمی و پژوهشی امام شافعی فراهم شده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: کتابخانه امام خامنه ای براساس کتب و منابع فقه شافعی تاسیس شده و مبلغی بیش از ۱۵۰ میلیون تومان در سال جاری برای خرید کتب اختصاصی فقه شافعی هزینه شده که زمینه را برای مطالعه و پژوهش طلاب و علما فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مجتمع علمی و پژوهشی امام شافعی این ظرفیت را دارد که امکان تحصیل طلاب و روحانیون شافعی مذهب داخل و خارج را تا مقطع دکتری فراهم کند.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی به شروع اقدامات اولیه ساخت دارالقرآن سنندج اشاره کرد و گفت: بودجه ابتدایی ۶ میلیارد تومانی برای ساخت دارالقرآن بین‌المللی در سنندج در نظر گرفته شده که اقدامات اولیه نقشه برداری آن در حال آغاز است.

وی خاطرنشان کرد: نگاه محتوایی و بحث علمی کمیته امام شافعی باید بسیار عمیق باشند و سایر کمیته ها نیز باید اقدامات خود را در همین راستا معطوف کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان به نبود سالن همایش مناسب در استان برای برگزاری کنگره بین‌المللی امام شافعی اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای اجرای این کنگره و اقدامات اولیه آن از سال ۹۱ آغاز شده است اما در حال حاضر سالن‌های همایش استان گنجایش میهمانان این کنگره عظیم را ندارد که باید برای برگزاری کنگره در سال ۹۵ این مورد را مد نظر قرار داد.

وی افزود: طبق اعلام آمادگی استان‌های همجوار، در سال ۹۵ دو پیش کنگره در استان کرمانشاه و شهرستان پاوه و همچنین یک پیش کنگره در استان آذربایجان غربی و در شهر مهاباد برگزار خواهد شد که همه کشور از ابعاد علمی این کنگره بهره‌مند شوند.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی عنوان کرد: نگاه حوزوی و دانشگاهی بر محتوای کنگره امام شافعی حاکم است و باید در این کنگره، طرح مسائل روز و کاربردی جامعه را در نظر گرفت.

وی به همکاری و همراهی دستگاه‌های فرهنگی با ستاد کنگره امام شافعی اشاره کرد و اظهارداشت: همراهی و برنامه‌ریزی دستگاه‌های دولتی استان و خارج از استان با ستاد برگزاری گنگره امام شافعی خوب بوده و همه باید تلاش کنند که این کنگره عامل پیوند و وحدت هرچه بیشتر جهان اسلام شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان به اقدامات دشمنان اشاره کرد و گفت: دشمنان مسلمانان در پی جایگزین کردن اسلام آمریکایی به جای اسلام ناب محمدی هستند و وظیفه همه مسلمانان این است که براساس اسلام ناب عمل کنند.

وی افزود: اقتدار همه جانبه ایران در تمامی حوزه‌ها سبب شده کشور ما در محیط بین‌الملل بدون هیچگونه ترس و واهمه‌ای مواضع وحدت گرایانه خود را بیان کند.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی بیان کرد: بدترین ضربه را تروریست‌های تکفیری به جهان اسلام زده‌اند و اکنون دیگر وقت آن است که همه کشورهای اسلامی حرکت جدی داشته باشند و در مقابل این جریان انحرافی بایستند.