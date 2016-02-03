ایمنی بازار همدان تا ۳ ماه آینده تامین شود

به گزارش خبرنگارمهر، حسین افشاری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان همدان در رابطه با ایمنی بازار همدان با بیان اینکه حوادث آتش سوزی در بازار همدان به دلیل نبود ایمنی در تجهیزات برقی است، گفت: به مسئولان ۳ماه فرصت داده شده تا تاسیسات ۱۰۰ درصد سالم و ایمن بازار را تحویل دهند.

حسین افشاری تاکید کرد: شرکت برق باید برنامه خود را به اصناف ابلاغ کرده و میراث فرهنگی و شهرداری نیز برای برقراری این ایمنی باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه هماهنگی های قبل از انتخابات بین ارگان های مختلف باید صورت بگیرد، گفت: با توجه به اینکه تغییر شرایط جوی همدان و احتمال ریزش برف و باران در روزهای برگزاری انتخابات دور از ذهن نیست، شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان همدان تشکیل شده تا تدابیر لازم اندیشیده شود.

افشاری با بیان اینکه باید تدابیر مناسب برای برگزاری سالم انتخابات اندیشیده شود، گفت: باید آمادگی برای مقابله با وضعیت پیش بینی نشده وجود داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان نیز گفت: مرمت و بازسازی بازار همدان نباید تهدیدی برای میراث فرهنگی باشد و باید در ترمیم این بازارها قوانین میراث را لحاظ کرد.

علی مالمیر با بیان اینکه اگر ترمیم و بازسازی بازار موجب آسیب رساندن به بافت‌های تاریخی شود خسارتی جبران‌ناپذیر به سرمایه‌های این استان وارد می‌شود، عنوان کرد: بافت‌های تاریخی سرمایه‌های ارزشمندی برای این استان هستند.

مالمیر با تاکید بر اینکه اجرای طرح‌ها باید زمان بندی را کوتاه کرد، یادآور شد: باید راه اصولی را پی بگیریم.

رئیس اناق اصناف همدان نیز با اشاره به اینکه حوزه اصناف خود مطالبات مربوط به این بخش را پیگیری می کند، گفت: شهرداری در زمینه تثبیت تاسیسات ایمنی مراکز تجاری پیشنهاداتی داده که بررسی خواهد شد.

حمیدرضا فرسایی وحید با بیان اینکه سیستم های اعلام حریق زمانی پاسخگو هستند که مجموعه بازار سقف داشته باشد تا با سرعت بالایی سیستم های اعلام حریق هشداردهند، تاکید کرد: باید مجموعه بازار همدان مسقف شود.

وی در ادامه با طرح این موضوع که وجود نگهبان در بازار در قالب اساس نامه ای تدوین شده است، افزود: اگر دوربین های مداربسته در بازار وجود داشته باشد و آتش نشانی، حوادث را رصد کند دیگر نیازی به نیروی فیزیکی نگهبان نخواهیم داشت.

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