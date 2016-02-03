افتتاح شاخه مرکز علوم و فناوری در دانشگاه شهید چمران اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور دکتر محمدجواد دهقانی، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و دكتر غلامحسین خواجه، رییس دانشگاه شهید چمران اهواز تفاهم نامه چاپ و انتشار نشريات و ایجاد شاخه مرکز منطقه‌ای در این دانشگاه در ۱۴ بهمن ماه ۹۴ منعقد شد.

از این پس دانشگاه شهید چمران اهواز همچون سایر شاخه های مرکز منطقه ای در کشور، دسترسی وسیع بدون محدودیت به متن کامل مقالات الکترونیکی فارسی، مقالات الکترونیکی عربی، مقالات کنفرانس ها، اطلاعات کتابشناختی و متن کامل برخی از پایان نامه های فارسی و انگلیسی و محتوای پایگاه های موضوعی موجود در وب سایت مرکز منطقه ای را خواهند داشت.

بر اساس تفاهم نامه منعقد شده، نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی دانشگاه از سوی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) چاپ و انتشار می باید و درونداد و پردازش محتوای نشریات در (ISC) و ايران ژورنال انجام خواهد گرفت.

دکتر محمدجواد دهقانی درباره این تفاهم نامه گفت: مرکز منطقه ای در ابتدا با عنوان کتابخانه مرکزی افتتاح شد و در حال حاضر با داشتن دو هزار مجله فارسی، ۹۰۰ مجله عربی، ۵۰۰ مجله انگلیسی و بیش از دو میلیون مقاله علمی منبعی غنی از اطلاعات علمی و پژوهشی برای اساتید دانشگاه‌ها است.

وی افزود: مرکز منطقه ای خدمات ‌الکترونیکی و منابع مورد‌ نیاز دانشگاه‌ها و اساتید را تأمین می‌کند.

دکتر غلامحسین خواجه نیز ابراز امیدواری کرد که ایجاد این شاخه در دانشگاه زمینه ارتقاء کیفی پژوهش‌ها را فراهم می سازد.