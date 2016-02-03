ترکیه توان مقابله با روسیه را ندارد/احتمال مداخله نظامی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المانیتور، سرتیپ «نعیم بابوراوغلو» ژنرال بازنشسته ارتش ترکیه و مشاور فعلی مرکز تحقیقات سیاست خارجی و امنیت ملی آنکارا با اشاره به تنش های اخیر در روابط ترکیه و روسیه در پی ساقط کردن جنگنده سوخو ۲۴ روسیه توسط اف ۱۶ های ترکیه گفت در حال حاضر ترکیه در وضعیت پر ریسکی قرار دارد.

وی گفت: از زمان ساقط شدن جنگنده سوخو ۲۴ روسیه توسط آنکارا روسیه اقدام به استقرار جنگنده های سوخو ۳۵ و و سوخو ۳۴ در منطقه کرده است که بسیار پیشرفته تر از اف ۱۶ های ترکیه هستند.

بابور اوغلو معتقد است در چالش با روسیه دست ترکیه بسته است و نمی تواند خیلی کاری از پیش ببرد بطوریکه بعد از ساقط کردن جنگنده روسیه توسط آنکارا در ماه نوامبر اف ۱۶ های ترکیه دیگر نتوانسته اند در سوریه عملیاتی انجام دهند. مضاف بر اینکه آمریکا هم نمی خواهد جنگنده های ترکیه وارد سوریه شوند و در آنجا عملیات انجام دهند.

وی همچنین در تشریح ضعف نظامی ترکیه در برابر روسیه با اشاره به ساقط کردن جنگنده سوخو ۲۴ روسیه توسط اف ۱۶ ترکیه گفت: بر خلاف سوخو ۲۴ جنگنده های سوخو ۳۴ و ۳۵ دارای قابلیت های هوا به هوا نیز می باشند و دارای سیستم راداری پیشرفته تری هستند و از تمامی تجهیزاتی که ترکیه در اختیار دارد پیشرفته تر هستند و حتی مایه نگرانی خود واشنگتن نیز هستند.

این ژنرال ترک با اشاره به نقض حریم هوایی ترکیه توسط جنگنده روسی و احضار سفیر روسیه توسط وزارت خارجه ترکیه گفت: «پوتین» رئیس جمهور روسیه قصد دارد ترکیه را وارد درگیری کند و این کار را نه تنها از طریق نقض حریم هوایی ترکیه بلکه با نابودی ترکمن های سوری و حمایت از کردهای سوری انجام دهد.

وی در تشریح دلیل خود در ادامه افزود: پوتین مطمئن است که در جنگ با ترکیه پیروز خواهد شد و از طرفی هم پوتین برای فایق آمدن بر مشکلات داخلی نیاز به این مقابله دارد بطوریکه ساقط کردن یک یا دو جنگنده اف ۱۶ ترکیه از وی در داخل روسیه یک قهرمان خواهد ساخت و موجب سرخوردگی ترکیه و نیروی هوایی ترکیه خواهد شد.

بابوراوغلو همچنین درباره حمایت ناتو از ترکیه آنگونه که ترکیه خواهان آن است ابراز تردید کرده و گفت: تصمیمات در ناتو بطور مخفیانه گرفته می شوند. ممکن است آمریکا و انگلیس از ترکیه حمایت کنند اما بعید است کشورهایی مثل فرانسه، آلمان و یونان این کار را بکنند. تنها کاری که احتمالا ناتو انجام خواهد داد استقرار موشک های پاتریوت در شرق ترکیه خواهد بود.

وی معتقد است برخی ملاحظات داخلی ممکن است موجب شود تا اردوغان در سوریه مداخله نظامی کند که چنین کاری برای ترکیه فاجعه بار خواهد بود.