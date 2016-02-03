ثمرات انقلاب اسلامی در بین ادیان توحیدی کشور مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، توماس میرم ظهر چهارشنبه در آیین جشن دهه فجر اقلیت های دینی روستای خسرو آباد سلماس با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاثیر بسیار زیادی بر جای گذاشت افزود: در حال حاضر تحولات ناشی از این پیروزی در زندگی و فعالیت های اجتماعی پیروان سایر ادیان توحیدی در کشور نیز مشهود است.

وی با بیان اینکه اقلیت های دینی و مذهبی به برکت انقلاب در ایران آزادی کامل دارند عنوان کرد: زندگی مسالمت آمیز اقوام و مذاهب در کنار یکدیگر، حضور آزادانه اقلیت ها در تمام عرصه های مختلف در سایه نظام جمهوری اسلامی فراهم شده که یکی از مهمترین برکات الهی انقلاب اسلامی است.

میرم ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی درسال ۱۳۵۷ برای همه مردم ایران از جمله اقلیت های دینی امیدآفرین بوده و امروز به برکت این انقلاب، اقلیت ها در ایران از احترام و آزادی کامل برخوردار هستند.

اسقف اعظم خلیفه گری آشوری، کلدانی و کاتولیک ارومیه گفت: در هیچ یک از کشورهای دنیا به اندازه ایران، اقلیت های دینی و قومی از آزادی عمل برخوردار نیستند و به اندازه اقلیت های دینی ایران، احساس آزادی و امنیت نمی کنند.

امام جمعه سلماس هم در این مراسم گفت: دشمنان ایران همیشه خواسته اند در بین قومیت ها و مذاهب اختلاف افکنی کنند ولی در سایه وحدت و همدلی توطئه افراد با شکست روبرو شده است.

حجت الاسلام سید محمد موسوی به پیشرفت های کشور در همه عرصه ها به برکت انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی اکنون در زمینه های نظامی، علمی، پژوهشی، هسته ای و پزشکی جزء برترین کشورهای دنیا است و در همه زمینه ها پیشرفت چشمگیری داشته است.

این مراسم با اهدای جوایز به تعدادی از اقلیت های دینی ادامه داشت و در پایان حاضران برای موفقیت نظام جمهوری اسلامی و طول عمر رهبر معظم انقلاب اسلامی دعا کردند.