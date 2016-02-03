به گزارش خبرنگار مهر، یادواره ۱۱۷ شهید دانش آموز و ۲۲ شهید فرهنگی دامغان پیش از ظهر چهارشنبه در فضای روحانی و معنوی همراه با عطر شهید و شهادت به میزبانی سالن همایش های دبیرستان دخترانه نمونه دولتی محراب این شهرستان برگزار شد.

در این آیین یکی از جهادگران و سنگر سازان بی سنگر در دوران هشت سال دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی ایران و هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: رشادت و جانفشانی های دیروز رزمندگان و دلاور مردان هشت سال دفاع مقدس بود که ما امروز در آرامش و آسایش در حال زندگی هستیم.

مجتبی حاجب تصریح کرد: شهدا سند پر افتخار ما هستند و به برکت خون پاک ایشان است که ما امروز می توانیم در مقابل ابرقدرت های شرق و غرب مقاومت و ایستادگی کنیم و باید بدانیم همیشه مدیون خون پاک آنها هستیم.

وی اضافه کرد: ما باید با رفتار و کردارمان طوری عمل کنیم که رضایت شهدا را به همراه داشته باشیم و مدیون خون ایشان نباشیم.

این رزمنده دوران هشت سال دفاع مقدس با بیان اینکه شهدا مظهر عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، افزود: تقدیم ۲۳۰ هزار شهید و هزاران جانباز و آزاده سرافراز نمونه ای بارز از این رشادت ها و جانفشانی ها این دلاور مردان عرصه نبرد با متجاوزان بود که جانانه از این آب و خاک دفاع کردند تا ما امروز در کمال آسایش و امنیت زندگی کنیم.

حاجب بر ضرورت مطالعه وصایای شهدای گرانقدر تاکید و خاطر نشان کرد: باید با مطالعه وصایای شهدا راه و رسم آن عزیزان را در پیش بگیریم و به آنها عمل کنیم.

وی ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون خون شهدا، امام شهدا و ایثارگری های مردم انقلابی ایران است.

این رزمنده دوران هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: دهه فجر یاد آور روزهای خاطره انگیز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران است و بار دیگر حماسه آفرینی های مردان و زنان انقلابی را در اذهان زنده می کند.

وی اضافه کرد: ایا الله دهه فجر بهترین فرصت برای بازگو کردن عوامل به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی ایران است که باید به نحو احسن تشریح شود.

در این آیین که مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه دامغان، جمعی از پرسنل سپاه، مسئولان آموزش و پرورش، اعضای انجمن اولیا و مربیان، اولیاء دانش آموزان و دبیران حضور داشتند پخش کلیپ، برپایی نمایشگاه از عکس شهداء و تهیه شیرینی به مناسبت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از دیگر برنامه ها بود.

شهرستان دامغان ۶۳۰ شهید، یک هزار و ۸۰۰ جانباز و ۳۳ آزاده سرافراز تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.