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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۷

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان خبر داد:

فروش اقساطی ۳۱ هزار واحد مسکن مهر در لرستان آغاز شد

فروش اقساطی ۳۱ هزار واحد مسکن مهر در لرستان آغاز شد

خرم آباد - مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از آغاز صدور دفترچه و فروش اقساطی ۳۱ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن مهر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح هفت هزار و ۷۰۰ واحد مسکن مهر در لرستان اظهار داشت: مطابق ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی برای شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر در لرستان باید ۴۵ هزار و ۶۸۴ واحد ساخته شود.

وی افزود: از این تعداد ۱۹ هزار و ۱۰۱ واحد باید توسط دولت و از طریق تعاونی و ۲۶ هزار و ۸۴۴ واحد دیگر به صورت خود مالک ساخته شود.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بیان داشت: امروز با افتتاح هفت هزار و ۷۰۴ مسکن مهر در لرستان در مجموع  ۳۳ هزار و ۱۸۳ واحد مسکن مهر در کل استان افتتاح و به متقاضیان تحویل داده شده است.

ملکی بر لزوم تسریع در امر فروش اقساطی و صدور دفترچه قسط واحدهای مسکن مهر بعد از بهره‌برداری آن ها تاکید کرد و گفت: کار صدور دفترچه و فروش اقساطی ۳۱ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن مهر در لرستان آغاز شده است.

افتتاح ۱۳۰۰ واحد مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر لرستان

وی عنوان کرد: از هفت هزار و ۷۰۴ واحد مسکن مهری که امروز در لرستان افتتاح می شود سه هزار و ۳۹۱ واحد مربوط به خرم آباد، هزار و ۸۷۸ واحد مربوط به شهرستان بروجرد، ۶۰۰ واحد مربوط به شهرستان الیگودرز، ۴۷۵ واحد مربوط به شهرستان ازنا و ۵۸۲ واحد مربوط به شهرستان سلسله است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان اضافه کرد: همچنین امروز ۱۹۷ واحد مسکن مهر در شهرستان پلدختر، ۳۴۵ واحد در شهرستان دلفان، ۱۵۸ واحد در شهرستان دورود و ۷۸ واحد در شهرستان کوهدشت به بهره برداری خواهند رسید.

ملکی یادآور شد: همزمان با افتتاح واحدهای مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر لرستان هزار و ۳۰۰ واحد مربوط به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان که با همت بنیاد مسکن ساخته شده اند افتتاح می شوند.

کد مطلب 3041486

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