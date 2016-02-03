  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۳۰

به مناسبت دهه فجر؛

هفت پروژه آبفای شهری کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می رسد

هفت پروژه آبفای شهری کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می رسد

یاسوج- ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد گفت: هفت پروژه آبفای شهری استان با ۳۴۰ میلیارد ریال اعتبار آماده بهره برداری در ایام دهه فجر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی لدنی نژاد ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرح آبرسانی به شهر چیتاب در شهرستان بویراحمد در جمع خبرنگاران افزود: ۵۰ طرح عمرانی آبرسانی در شهرهای این استان در دست اجرا است.

وی اعتبار هزینه شده برای این طرحها را  بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: عمده ترین این طرح ها تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرهای یاسوج، دهدشت، چرام و سی سخت، اصلاح و تعمیر شبکه آبرسانی، حفر چهار حلقه چاه و طرح آبرسانی به شهرهای است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان بیان داشت: یکی از این طرحها مخزن یکهزار متر مکعبی آب آشامیدنی شهر چیتاب است که به مناسبت دهه فجر به بهره برداری رسید.

لدنی نژاد افزود: با بهره برداری از این مخزن ۷۰۰ خانوار در این شهر از نعمت آب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

مدیرعامل شرکت آب فاضلاب شهری استان اعتبار هزینه شده برای این طرح را ۹ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: این شرکت تمام توان خود را در راستای بهره مندی مردم استان از آب شرب سالم به کار گرفته و از هیچ کوششی فروگذار نبوده است.

کد مطلب 3041491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها