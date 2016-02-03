هفت پروژه آبفای شهری کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی لدنی نژاد ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرح آبرسانی به شهر چیتاب در شهرستان بویراحمد در جمع خبرنگاران افزود: ۵۰ طرح عمرانی آبرسانی در شهرهای این استان در دست اجرا است.

وی اعتبار هزینه شده برای این طرحها را بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: عمده ترین این طرح ها تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرهای یاسوج، دهدشت، چرام و سی سخت، اصلاح و تعمیر شبکه آبرسانی، حفر چهار حلقه چاه و طرح آبرسانی به شهرهای است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان بیان داشت: یکی از این طرحها مخزن یکهزار متر مکعبی آب آشامیدنی شهر چیتاب است که به مناسبت دهه فجر به بهره برداری رسید.

لدنی نژاد افزود: با بهره برداری از این مخزن ۷۰۰ خانوار در این شهر از نعمت آب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

مدیرعامل شرکت آب فاضلاب شهری استان اعتبار هزینه شده برای این طرح را ۹ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: این شرکت تمام توان خود را در راستای بهره مندی مردم استان از آب شرب سالم به کار گرفته و از هیچ کوششی فروگذار نبوده است.