به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه حجت الاسلام رضا غلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با محوریت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین تشکیل شده است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین افزود: کمیته قرآن ستاد دهه فجر در مراکز استان ها تشکیل می شود اما به دلیل جایگاه و اهمیت شهرستان ورامین، این کمیته در دیار ۱۵ خرداد نیز تشکیل شد.

وی ادامه داد: کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین برنامه های متعددی برای گسترش و توسعه فعالیت های قرآنی در منطقه در نظر گرفته که در ایام الله دهه مبارک فجر اجرا می شود.

غلامی اضافه کرد: برنامه های قرآنی پیش بینی شده با محوریت نوجوانان و جوانان است، تلاش داریم نور قرآن را هر چه بیشتر در دل آینده سازان ایران اسلامی روشن کنیم.

وی بیان داشت: بر همین اساس در ایام دهه مبارک فجر، ۲۲ محفل قرآنی در ۲۲ مدرسه شهرستان ورامین با حضور قاریان و دانش آموزان ورامینی برگزار می شود.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین گفت: انقلاب اسلامی ایران پایه بیداری اسلامی در منطقه است و امروز شاهد گسترش ارزش ها و آرمان های جمهوری اسلامی ایران در جهان هستیم.