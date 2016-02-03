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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۵۱

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین:

انقلاب اسلامی ایران پایه بیداری اسلامی در منطقه است

انقلاب اسلامی ایران پایه بیداری اسلامی در منطقه است

ورامین-رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین گفت: انقلاب اسلامی ایران پایه بیداری اسلامی در منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه حجت الاسلام رضا غلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با محوریت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین تشکیل شده است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین افزود: کمیته قرآن ستاد دهه فجر در مراکز استان ها تشکیل می شود اما به دلیل جایگاه و اهمیت شهرستان ورامین، این کمیته در دیار ۱۵ خرداد نیز تشکیل شد.

وی ادامه داد: کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین برنامه های متعددی برای گسترش و توسعه فعالیت های قرآنی در منطقه در نظر گرفته که در ایام الله دهه مبارک فجر اجرا می شود.

غلامی اضافه کرد: برنامه های قرآنی پیش بینی شده با محوریت نوجوانان و جوانان است، تلاش داریم نور قرآن را هر چه بیشتر در دل آینده سازان ایران اسلامی روشن کنیم.

وی بیان داشت: بر همین اساس در ایام دهه مبارک فجر، ۲۲ محفل قرآنی در ۲۲ مدرسه شهرستان ورامین با حضور قاریان و دانش آموزان ورامینی برگزار می شود.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین گفت: انقلاب اسلامی ایران پایه بیداری اسلامی در منطقه است و امروز شاهد گسترش ارزش ها و آرمان های جمهوری اسلامی ایران در جهان هستیم.

کد مطلب 3041492

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