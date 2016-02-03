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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۰۹

معاون رسانه مرکز ارتباطات شهرداری تهران مطرح کرد؛

اعلام جوایز برگزیدگان جشنواره رسانه‌های شهری/اسامی هیات داوران

اعلام جوایز برگزیدگان جشنواره رسانه‌های شهری/اسامی هیات داوران

معاون رسانه مرکز ارتباطات شهرداری تهران جوایز برگزیدگان دومین جشنواره رسانه‌های شهری و اسامی هیات داوران جشنواره را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رسانه مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با اشاره به جوایز اعطایی به برگزیدگان دومین جشنواره رسانه های شهری گفت: براساس پیش بینی های صورت گرفته قرار است به نفرات اول هر بخش مبلغ 30 میلیون ریال، به نفرات دوم 20 میلیون ریال و به نفرات سوم 10 میلیون ریال اهدا شود. 

فرزاد خلفی با اشاره به بخش های مختلف دومین جشنواره رسانه های شهری اظهار داشت: قرار است تا این جشنواره در بخش های مطبوعات، خبرگزاری ها، طنز، کاریکاتور، اینفوگرافی، عکس، تلگرام، اینستاگرام، رادیو و تلویزیون برگزار شود.

وی با اشاره به جوایز برگزیدگان این جشنواره عنوان کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته قرار است تا به نفرات اول هر بخش مبلغ 30 میلیون ریال، نفرات دوم 20 میلیون ریال و به نفرات سوم 10 میلیون ریال اعطا شود.

معاون رسانه مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران همچنین به اعضای هیات داوران پرداخت و تصریح کرد: یونس شکرخواه، حسن نمک دوست، حسن خجسته، مهدی منتظرالقائم، علی اصغر محکی، عبدالله گیویان، نورالله مرادی و سید فرید قاسمی از اعضای هیات داوران هستند.

دومین جشنواره رسانه شهری در دهه دوم اسفند با حضور اصحاب رسانه برگزار می شود.

کد مطلب 3041494
سیامک صدیقی

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