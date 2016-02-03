به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفایی ظهر چهارشنبه در همایش ملی «اقتصاد مقاومتی، تعاون و کشاورزی در بستر فرهنگ و مدیریت جهادی» که ظهر چهارشنبه با حضور لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله حسن عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استانی در مجتمع اداری آستان حضرت معصومه(س) برگزار شد، بیان کرد: گفت: برنامه ششم توسعه که در حال رسیدگی در مجلس است باید بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برای تحقق این سیاستها ایجاد شود.
وی بیان کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر اساس درونزا بودن و متکی به منابع داخلی بودن و همچنین برونگرا بودن برای مجموعه برنامهها و پویایی و پیشرو بودن در وجوه مختلف کشور جزء تأکیدات مقام معظم رهبری است زیرا اقتصاد مقاومتی میخواهد اقتصاد کشور را به نقطهای منتقل کند که تداوم رشد و شکوفایی اقتصادی را در شرایط سختی که ممکن است برای اقتصاد ایجاد شود تضمین کند.
رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، گفت: توجه کردن به ظرفیتهای اقتصادی برای اینکه یک کشور در عرصه اقتصادی پیشرفت کند یک رویکرد مهم محسوب میشود.
وی ادامه داد: در بخش کشاورزی باید ببینیم چه ظرفیتهایی وجود دارد که مورد توجه نبوده و با توجه به آنها اقتصاد را گسترش و تولیدات کشاورزی را وسعت دهیم تا بتوانیم ظرفیت خود در برابر بحرانها گسترش دهیم.
وی عنوان کرد: سال گذشته مسئله پرورش ماهی در قفس مورد توجه قرار گرفت زیرا در کشور ایران که در محاصره آبهای بین المللی است این نوع پرورش میتواند نقش مفیدی در اقتصاد داشته باشد و میتواند منجر به تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی شود و همچنین اشتغالزایی ایجاد کند.
تغییر تعریف کشاورزی در جهان
صفایی با اشاره به اینکه امروز جهان تعریف خود از کشاورزی تغییر داده است، افزود: تاکنون کشاورزی به معنای تمرکز روی محصولات باغی بوده اما امروز دنیا تعریف دیگری دارد و کسب و کار را تنها به تولید کشاورزی محدود نکرده و میگویند اگر یک واحد تولید داشته باشید باید چند برابر آن ارزش افزوده ایجاد کنید.
وی با بیان اینکه باید زنجیره ارزشی و کسب و کار کشاورزی را به عنوان هدف کشاورزی مورد توجه قرار دهیم افزود: در کشورهای آفریقایی ۳۲ درصد اقتصادشان مربوط به بخش کشاورزی است اما این میزان تنها ۲۲ درصد کسب و کار ایجاد کرده است، در اندونزی ۲۰ درصد از اقتصادشان مربوط به کشاورزی است اما ۳۳ درصد از کسب و کار را ایجاد کرده است و در کشور ایران سال گذشته ۹ و سه دهم تولید ناخالص مربوط به کشاورزی است و ۲۳ درصد از کسب و کار را ایجاد کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در نگاه دوم به اقتصاد مقاومتی راهبرد مقابله با آسیبهای داخلی که کشاورزی با آن مواجه شده مطرح است، افزود: در ایران زیرساخت مهم کشاورزی زمین و مقیاس آن است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سال گذشته مقیاس زمینهای کشاورزی ایران کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در طول یک دهه یک و ۲ دهم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ایران کاهش یافته و بیش از یک میلیون واحد متخلف بر روی منابع ملی مستحدثات ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه راهبرد دیگر در موضوع اقتصاد مقاومتی شناخت آسیبها و تلاش برای حل آنهاست، افزود: متأسفانه امروز میبینیم اراضی و امکانات کشاورزی از فرایند خارج میشوند که باید برای مقابله با این آسیبها برنامه مؤثر داشته باشیم.
وی بیان کرد: راهبرد جدیدی که طی سه دهه در دنیا برای مقاوم سازی اقتصاد در مقابله با حوادث داخلی و خارجی اتخاذ کرده راهبرد تاب آوری اقتصاد است که به آینده نگاه دارد.
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