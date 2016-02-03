دیدارشهرداری ورامین ودانشگاه آزاد/مسابقه ای که بوی قهرمانی می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر تکواندوی باشگاه های کشور در حالی صبح فردا پنج شنبه پیگیری می شود که در مهم ترین و جذاب ترین دیدار این هفته، تیم های شهرداری ورامین و دانشگاه آزاد اسلامی به مصاف یکدیگر می روند.

تیم های شهرداری ورامین و دانشگاه آزاد اسلامی طی فصول اخیر لیگ، همواره مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی بودند و جام های قهرمانی در ایران و آسیا را میان خود تقسیم کردند.

در فصل گذشته لیگ برتر تکواندو، این نماینده ورامین بود که در لیگ برتر باشگاه های کشور و جام باشگاه های آسیا بر دانشگاه آزاد اسلامی پیروز شد و توانست به مقام قهرمانی برسد.

در این فصل از رقابت های لیگ برتر نیز رقابت میان دو تیم شهرداری ورامین و دانشگاه آزاد اسلامی است و هر دو تیم رقابت جذابی برای ایستادن بر سکوی قهرمانی دارند.

تا پیش از مصاف دو تیم شهرداری ورامین و دانشگاه آزاد اسلامی، نماینده تکواندو ورامین با کسب ۲۷ امتیاز و فاصله پنج امتیازی در صدر جدول رده بندی قرار داشت و دانشگاه آزاد اسلامی در تعقیب شاگردان خانلرخانی است.

دیدار رفت تیم های شهرداری ورامین و دانشگاه آزاد اسلامی با برتری شاگردان پیام خانلرخانی به پایان رسید و شاگردان خلیفه در تلاش هستند تا انتقام شکست دور رفت را بگیرند.

به هر ترتیب پیروز این مسابقه گام اصلی را برای رسیدن به قهرمانی این فصل بر می دارد.