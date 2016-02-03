به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و با همکاری سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ و بسیج شهرداری تهران، از ۷ عنوان کتاب دفاع مقدس رونمایی خواهد شد.

در این مراسم که ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه ۱۸ بهمن ماه با حضور سردار کاظمینی فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ و برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر تهران در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود، سردار مقدم فر استاد دانشگاه، کارشناس مسائل استراتژیک و مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنرانی کرده و گلعلی بابایی به نمایندگی از نویسندگان این ۷ عنوان کتاب به ارائه توضیحات خواهد پرداخت و در پایان ضمن رونمایی از این ۷ عنوان کتاب، از نویسندگان این کتب نیز تجلیل خواهد شد.

از این هفت عنوان، ۵کتاب شامل زندگی نامه سرداران شهید لشکر ۲۷ و دو عنوان دیگر تصویرگری داستان کودک هستند که در این مراسم رو نمایی از آنها خواهد شد .

کتاب "حبیب، تولدی دیگر" کتاب دوم از کارنامه‌ی عملیاتی گردان حبیب ابن مظاهر از لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص)به نویسندگی گلعلی بابایی، کتاب" بر فراز گلان" شامل زندگی نامه سردار شهید نادر فناخسرو معاون اطلاعات عملیات لشکر ۲۷ به نویسندگی احسان احمدی، کتاب" نوزده صفر چهار" شامل زندگی نامه سردار شهید مجید زادبود، از فرماندهان اطلاعات عملیات لشکر۲۷ به نویسندگی احسان احمدی، کتاب "از شوق پر کشیدن" زندگی نامه سردار شهیداسدالله ذوالقدر، از فرماندهان گردان مالک اشتر لشکر ۲۷ به نویسندگی لیلا خجسته راد، کتاب" نجوای شبانه‌ی هور" شامل زندگی نامه سردار شهید سید محمد حسینی، فرمانده واحد مهندسی رزمی لشکر ۲۷ به نویسندگی فائزه شکیبا و کتاب های داستان کودک با عنوان"عمو ابراهیم " درباره‌ی شهید همت به تصویرگری خانم آقاجانی و " نیروی برادر احمد" درباره‌ی حاج احمد متوسلیان به تصویرگری خانم دستمالچیان، کتاب هایی هستند که در این مراسم از نویسندگان آنها تجلیل خوهد شد.

یاد آور می شود فرهنگسرای اندیشه در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، جنب شهرداری منطقه ۷ واقع شده است.