لاریجانی:در وضعیت بهم ریخته منطقه برگزاری انتخابات باشکوه مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی همزمان با فرارسیدن سی و هفتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و ایام الله دهه فجر، در دیدار با اعضای شورای مرکزی و جمعی از نمایندگان عضو فراکسیون حامیان انقلاب اسلامی تاکید کرد: باید تلاش کنیم مجلس محلی برای تجمع نخبگان باشد.
وی به ضرورت افزایش ظرفیت سه قوه اشاره کرد و گفت: با توجه به گشایش پیش آمده در مساله هسته ای و تلاش دشمنان منطقه ای و بینالمللی برای تحتالشعاع قرار دادن این موضوع، نیازمند صفآرایی بر اساس وفاق ملی هستیم.
رئیس مجلس با تاکید به برگزاری شکوهمند دو انتخابات پیش رو بیان داشت: در شرایط حساس منطقه ای، نیازمند همگرایی و وفاق ملی در داخل کشور هستیم.
لاریجانی با اشاره به اینکه در وضعیت به هم ریخته امنیتی در منطقه برگزاری انتخابات رقابتی شکوهمند بسیار حائز اهمیت است، افزود: در شرایط حساسی که به سر میبریم، برگزاری انتخابات پرشور و با حضور حداکثری در ارتقای جایگاه ایران درعرصه بینالمللی بسیار تاثیرگزار خواهد بود.
وی با اشاره به نقش تشکل های سیاسی و به ویژه جبهه حامیان انقلاب اسلامی در افزایش میزان مشارکت مردم، افزود: جبهه حامیان انقلاب اسلامی به عنوان یک تشکل تاثیرگذار سیاسی میتواند موجی همراه با شور و نشاط انتخاباتی در جامعه ایجاد کرده و منجر به افزایش سطح مشارکت اقشار مختلف مردم در پای صندوقهای رای شود.
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