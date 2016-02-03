۲ خانه عالم در صومعه سرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال یاری عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح دو خانه عالم در روستاهای شهرستان صومعه سرا اظهار کرد: یکی از بخش های مورد توجه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بخش فرهنگی است.

وی فرهنگ را تبیین کننده هویت یک ملت عنوان کرد وافزود: ملت ایران دارای فرهنگ و تمدن غنی است و انقلاب اسلامی نیز با تکیه بر این فرهنگ به نتیجه رسیده است.

حجت الاسلام یاری برقراری امنیت و وجود اخلاق در خانواده را مبتنی بر ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ دانست و بر نقش خانواده در این حوزه تاکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه با اشاره به بهره برداری از دو خانم عالم در روستاهای طاهرگوراب و سه سار شهرستان صومعه سرا گفت: برنامه ریزی درست و دقیق در زمینه فرهنگی و آشنایی خانواده ها با مسائل مربوط به دین و احکام بسیار مهم است که این امر یکی از فعالیت های خانه های عالم است.

وی یادآور شد: خانه های عالم یک مکان اعتدال، فرهنگی و دینی است که باید محل رجوع جوانان و نوجوانان و اقشار مختلف مردم شود.

دو خانه عالم روستاهای طاهرگوراب و سه سار شهرستان صومعه سرا با هزینه ۲۲۲ میلیون تومان به بهره برداری رسید.