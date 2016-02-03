انقلاب اسلامی ما انقلابی صادر شدنی در تمام دنياست

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز مراسم جشن باشكوهي به مناسبت ايام الله دهه مبارك فجر به همت معاونت فرهنگي اجتماعي شركت بهره برداري مترو تهران در سالن ولايت اين شركت برگزار شد.

در اين جشن مديرعامل، معاونين و مديران و تعداد زيادي از پرسنل شركت بهره برداري مترو تهران حضور داشتند و برنامه اي مختلفي به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي برگزار شد.

مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران در اين مراسم ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقلاب و عرض تبريك به مناسبت ايام الله مبارك فجر اظهار داشت: در آستانه سي و هفتمين سالگرد انقلاب اسلامي قرار داريم كه اين پيروزي بزرگ را مديون شهدا و امام راحل هستيم.

محسن نايبي با اشاره به اينكه اگر رشادتهاي شهيدان نبود ما اكنون در اين جايگاه بزرگ در ميان كشورهاي دنيا نبوديم افزود: كاري كه امام خميني(ره) در طول ساليان متمادي از سال 42 تا 57 به مدت 15 سال مديريت و هدايت كرد، نشاندهنده اين واقعيت است كه اسلام خدايي و اسلامي است و انقلاب اسلامي ما انقلابي صادر شدني در تمام دنياست.

وي با اشاره به اينكه همه بايد به اين نكته اعتقاد داشته باشيم كه ايران بايد نمونه و الگويي براي دنيا در تمام عرصه ها باشد گفت: وظيفه تك تك ماست كه زمينه ساز حكومت مصلح جهاني بوده و در اين راه خدمت گذاري به مردم بايد در الويت برنامه هاي ما قرار گيرد.

وي در خاتمه خاطرنشان كرد: در آستانه انتخاب سرنوشت ساز مجلس و خبرگان هستيم و بايد در اين انتخابات سرنوشت حكومت خود و فرزندانمان را رقم زنيم بنابراين بايد طبق فرمايشات رهبر انقلاب با بصيرت و آگاهي در خصوص انتخاب افراد اصلح قدم برداريم.

در ادامه ترانه خواني گروه كودكان، اجراي موسيقي سنتي، اجراي آهنگ توسط حامد زماني، برگزاري مسابقه و ... از جمله برنامه هايي بود كه جشن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي برگزار شد.

همچنين با حضور معانان و مديران از قهرمانان ورزشي و پرسنل برتر در زمينه هاي فني و علمي شركت بهره برداري مترو تهران تقدير شد و قدرداني به عمل آمد.