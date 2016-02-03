به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی ظهر چهارشنبه در همایش ملی «اقتصاد مقاومتی، تعاون و کشاورزی در بستر فرهنگ و مدیریت جهادی» که ظهر چهارشنبه با حضور لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله حسن عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استانی در مجتمع اداری آستان حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید و تیم دیپلماسی ایران با هدایت‌ها و رهبری‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب هنرمندانه مذاکرات را پشت سر گذاشته و نتیجه‌ای که موجب رفع تحریم‌های ظالمانه بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران شد را به وجود آوردند.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم در شرایط کنونی که نیازمند تقویت نگرش همسو، داشتن روحیه جهادی و سیاست‌های واحد در همه حوزه‌ها هستیم، باید روحیه جهادی را تقویت کنیم.

نماینده عالی دولت در قم، عنوان کرد: این اهداف جز با تکیه و عمل بر اصول خدشه ناپذیر همدلی و همزبانی که موجب پیشرفت و توسعه همه جانبه و متوازن کشور می‌شود، محقق نخواهد شد.

وی ضمن تبریک فرجام برجام، افزود: در زمانی که همه نگاه‌ها به سمت و سوی این کشور است با توجه به همه منابع و استعدادهای بالقوه و بالفعل موجود باید زمینه پیشرفت در دنیا را فراهم سازیم.

لزوم دوری از گفتمان بی‌اعتمادی و اختلاف

صادقی با بیان اینکه انتخابات مجلس و خبرگان یکی از نقاط تاریخی کشور است، افزود: امسال نخستین بار است که دو انتخابات حساس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی همزمان برگزار می‌شود و باید در جهت حضور حداکثری مردم تلاش کنیم بنابرین باید طوری عمل کنیم تا نقطه عطف تاریخی را مجددا در تاریخ سیاسی کشور ایجاد کنیم.

وی با تأکید بر لزوم دوری از گفتمان بی‌اعتمادی و اختلاف، افزود: باید با همکاری یکدیگر برای مملکت تلاش کنیم تا برکات خداوند نیز بر این کشور نازل شود.

استاندار قم در پایان گفت: باید نسبت به وظایف به عهده گرفته و تعهدات داده شده صادقانه تلاش و در جهت بهبود وضعیت کشور حرکت کنیم.