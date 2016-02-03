توازن امکانات و عدالت در ایجاد سرانه ها رعایت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «محسن پیرهادی»، در ادامه بازدید از محلات شهر تهران، به محله مجیدیه منطقه 8 رفت و با اهالی، شورایاری، هیأت امنا و مسئولین محله دیدار کرد.

این جلسه با ملاقات مردمی آغاز شد و مسئولان محلی، گزارش هایی از وضع فعلی و موجود ارائه کردند.

«غلامعلی مرادی نژاد»، دبیر شورایاری محله مجیدیه، این محله را یکی از محله های قدیمی تهران و داری هویت فرهنگی محله ای ویژه معرفی کرد و گفت: تراکم جمعیتی در محله مجیدیه بالاست اما متأسفانه در سطح محل سالن ورزشی، پارک، میدان میوه و تره بار، درمانگاه، سینما و کتابخانه نداریم.

وی گفت: تعریض مسیل باختر تا میدان امام رضا(ع) انجام شده و فقط چهار پلاک باقی مانده است که در این زمینه باید اقدام لازم صورت گیرد.

«مینایی»، عضو هیأت امنای محله هم گفت:در سطح محله پنج مدرسه داریم که فقط دو مدرسه نوساز هستند و مابقی به شدت فرسوده اند و یکی از مطالبات مردم، بازسازی این مدارس است.

به گفته او در محله مجیدیه،برای کودکان و نوجوانان به ویژه دختران هیچ مکان تفریحی و ورزشی وجود ندارد و یا اگر هست هزینه های بسیار بالایی می گیرند که برای عموم قابل استفاده نیستند.

خدایاری مدیر محله گفت: تخصیص اعتبار به محلات باید بر اساس امکانات و وضعیت فعلی محله باشد و به قول هایی که در خصوص کمک به محله می دهند عمل کنند.

وی گفت: برنامه هایی از سوی شهرداری ابلاغ می شود ولی هیچ گونه کمک مالی به سرای محله نمی شود و ما باید به جای کار فرهنگی، کار اقتصادی و درآمدزا کنیم که بتوانیم این برنامه ها را اجرا کنیم.

در ادامه مشکلاتی از جمله برخورد نامناسب نیروهای سد معبر، کمبود سطل زباله و پایین بودن سرانه فضای سبز و همچنین مسایل پیش روی فعالیت سرای محله مطرح شد. کیانی مسئول ساختمان شماره 2 سرای محله مجیدیه، گفت: محله کرمان به لحاظ سرانه ورزشی و فضای سبز بسیار خوب است. اگر خیابان 16 متری که مرز بین دو محله است به مجیدیه اضافه شود بخشی از مشکلات نبود و سرانه های ورزشی و خدماتی برطرف می‌شود.

همچنین به گفته «احسانی‌فر» مسئول خانه سلامت گفت: متأسفانه موازی کاری در امور شهرداری به خصوص در فعالیت خانه ها بسیار زیاد است و اگر قبل از اجرای پروژه ها کار تحقیقاتی دقیق تری انجام شود؛ می توان از این مشکلات جلوگیری کرد.

در ادامه این نشست، دکتر محسن پیرهادی،عضو هیأت رئیسه شورای شهر ضمن توضیح در خصوص موضوعات مطرح شده گفت: در ارتباط با امور محلی، باید نگاه محلی و اقتضایی را لحاظ کنیم. متاسفانه روند تعریف و اجرای پروژه های فرهنگی برای محلات اشتباه طی شده است، ابتدا باید نیازهای فرهنگی و اجتماعی محلات مشخص و بر اساس آن، پروژه با پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی مناسب اجرا شود، اما روند فعلی برعکس است، ابتدا پروژه تعریف می‌شود و پس از اینکه برای آن کد پروژه تعریف کردیم به دنبال پیوست های اجتماعی و فرهنگی و بررسی پیامدها می رویم و این روند نادرستی است که باید در برنامه‌ریزی ها و اقدامات اجتماعی اصلاح شود.

این عضو شورا افزود: متأسفانه توازن امکانات در شهر به هم ریخته و عدالت در ایجاد سرانه‌ها رعایت نشده است به همین دلیل شاهد تفاوت در میزان دسترسی به خدمات و نیز تفاوت در کیفیت ارائه خدمات در محله های مختلف تهران هستیم و در بعضی محله ها سرانه بیش از حد انتظار و استاندارد و در محله های دیگر سرانه ها بسیار پایین است.

وی با تاکید بر اینکه، وقتی قصد انجام کاری را در سطح شهر داریم، چنانچه نتوانیم آن را به صورت کامل اجرا کنیم قطعاً نارضایتی ایجاد می کند،افزود: البته در دیدارهای محلی مساله ای وجود دارد که به نوعی در بسیاری از محله ها مشترک است و آن اینکه بسیاری از تقاضاهایی که مردم از شهرداری دارند جزو وظایف شهرداری تهران نیست و به نهادها و سازمان های دیگر باز می گردد اما چون شهرداری در این حوزه ورود کرده و ارگان های مربوطه فعالیتی نمی کنند و پاسخگو نیستند، مردم از شهرداری تقاضای رسیدگی دارند.

به گفته پیرهادی، اگر در دنیا پیگیری و رسیدگی مجموع امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی شهری به عهده شهرداری هاست، اعتبارات و اختیارات این حوزه ها هم به آنها واگذار شده است در حالی که در تهران در نبود مدیریت واحد شهری، مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد که در حوزه اجرا خود را نشان می‌دهد.

پیرهادی اشاره کرد: در مناطق مرکزی به دلیل کمبود زمین، معمولاً مشکل زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و ورزشی داریم. در کمیسیون نظارت و حقوقی به دنبال طراحی آمایش مناسب سرانه ها در محلات هستیم و امیدواریم در آینده با اجرایی شدن خروجی این برنامه، اقدامات تازه ای برای افزایش سرانه ها به صورت عادلانه آغاز شود.

وی گفت: باید در مدیریت شهری برنامه ها را به گونه ای طراحی کنیم که بخش خصوصی جذب شوند و در برنامه های اجتماعی و فرهنگی و عام المنفعه سرمایه گذاری کنند.