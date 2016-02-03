آرزوی جالب یک کودک چهارساله برای رحمتی و آینده او در استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین آبی پوشان پس از تساوی مقابل ذوب آهن که قرار بود از ساعت ۱۵ در زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی برگزار شود به دلیل سالروز تولد مهدی رحمتی با ۳۰ دقیقه تاخیر برگزار شد.

* سرمربی استقلال از رفتار بازیکنان در مراسم جشن تولدی که برای رحمتی در رختکن گرفته شده بود ناراحت بود و از آنان خواست بعد از این نظم و انضباط را در چنین مراسمی رعایت کنند.

* بازیکنان استقلال با گرفتن دسته گل و خرید کیک و فرو بردن سر رحمتی در کیک، سالروز تولدش را جشن گرفتند.

* یک کودک چهار ساله که همراه پدرش در تمرین حاضر بود تولد رحمتی را به او تبریک گفت و آرزو کرد که روزی، رحمتی سرمربی استقلال شود و او همراه دو فرزند رحمتی بازیکنان تیم او بشوند.

* حدود ۱۰ تماشاگر در تمرین حاضر بوده و با قدردانی از مهدی رحمتی عملکرد درخشانش را مقابل ذوب آهن اصفهان به او تبریک گفتند.

* هرایر مگویان که گفته می شد به دلیل ناراحتی از مسئولین استقلال قهر کرده و در تمرین حاضر نخواهد شد پا به پای بازیکنان ریکاوری انجام داد.

* حسین ترابپور هم با توجه به سه اخطاره بودن رحمتی و عدم حضور او در دیدار مقابل استقلال اهواز، تمرینات ویژه ای را با وحید طالب لو انجام دادند.

* یکی از عوامل مجموعه ورزشی آزادی به تمرین آمده بود تا نظر سرپرست تیم را در خصوص کیفیت زمین، رختکن و دیگر امکانات زمین شماره ۲ آزادی جویا شود که فرزاد مجیدی از مسئولین بابت امکانات مناسبی که در زمین شماره ۲ وجود دارد تشکر کرد.

تیم فوتبال استقلال عصر روز یکشنبه آینده از ساعت ۱۷ و از هفته نوزدهم لیگ پانزدهم میزبان استقلال اهواز خواهند بود.