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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۰۴

در تمرین آبی پوشان عنوان شد؛

آرزوی جالب یک کودک چهارساله برای رحمتی و آینده او در استقلال

آرزوی جالب یک کودک چهارساله برای رحمتی و آینده او در استقلال

یک کودک چهار ساله که طرفدار استقلال بود با حضور در تمرین آبی پوشان برای دروازه بان این تیم آرزوی جالبی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین آبی پوشان پس از تساوی مقابل ذوب آهن که قرار بود از ساعت ۱۵ در زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی برگزار شود به دلیل سالروز تولد مهدی رحمتی با ۳۰ دقیقه تاخیر برگزار شد.

* سرمربی استقلال از رفتار بازیکنان در مراسم جشن تولدی که برای رحمتی در رختکن گرفته شده بود ناراحت بود و از آنان خواست بعد از این نظم و انضباط را در چنین مراسمی رعایت کنند.

* بازیکنان استقلال با  گرفتن دسته گل و خرید کیک و فرو بردن سر رحمتی در کیک،  سالروز تولدش را جشن گرفتند.

* یک کودک چهار ساله که همراه پدرش در تمرین حاضر بود تولد رحمتی را به او تبریک گفت و آرزو کرد که روزی،  رحمتی سرمربی استقلال شود و او همراه دو فرزند رحمتی بازیکنان تیم او بشوند.

* حدود ۱۰ تماشاگر در تمرین حاضر بوده و با قدردانی از مهدی رحمتی  عملکرد درخشانش را مقابل ذوب آهن اصفهان به او تبریک گفتند.

* هرایر مگویان که گفته می شد به دلیل ناراحتی از مسئولین استقلال قهر کرده و در تمرین حاضر نخواهد شد پا به پای بازیکنان ریکاوری انجام داد.

* حسین ترابپور هم با توجه به سه اخطاره بودن رحمتی و عدم حضور او در دیدار مقابل استقلال اهواز، تمرینات ویژه ای را با وحید طالب لو انجام دادند.

* یکی از عوامل مجموعه ورزشی آزادی به تمرین آمده بود تا نظر سرپرست تیم را در خصوص کیفیت زمین، رختکن و دیگر امکانات زمین شماره ۲ آزادی جویا شود که فرزاد مجیدی از مسئولین بابت امکانات مناسبی که در زمین شماره ۲ وجود دارد تشکر کرد.

تیم فوتبال استقلال عصر روز یکشنبه آینده از ساعت ۱۷ و از هفته نوزدهم لیگ پانزدهم میزبان استقلال اهواز خواهند بود.

کد مطلب 3041514

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