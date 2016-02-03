نبود تماشاگران «ملوان» به «نفت تهران» کمک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در کنفرانس خبری پس از بازی مقابل ملوان که عصر چهارشنبه برگزار شد، در مورد شرایط بازی مقابل ملوان اظهار کرد: نمی توانم در مورد مسائل فنی صحبت کنم زیرا سطح بازی از لیگ برتر بسیار پایین تر بود.

وی افزود: کیفیت زمین بازی بسیار پایین بود و شرایط ایجاب می کرد به بازی هوایی و مستقیم رو بیاوریم و امکان داشت هر تیمی بر حسب اتفاق گل دریافت کند.

سرمربی نفت تهران تصریح کرد: شرایط زمین تختی انزلی سه سال پیش خیلی بهتر بود و با توجه به بازیکنان تکنیکی مثل زارع و نوری که ملوان دارد، نیاز به زمین بهتری دارند.

منصوریان افزود: برای جلال رافخایی، پژمان نوری و مازیار زارع برنامه ریزی کرده بودیم تا بتوانیم این دو بازیکن را مدیریت کنیم که زارع به میدان ورود نکرد.

وی به مشکلات مالی تیم نفت تهران اشاره کرد و گفت: تمام فوتبال ایران دستخوش مشکلات مالی است که برای حل این مشکل چندین بازیکن تیم را به حراج گذاشته و فروختیم.

منصوریان در مورد بازی در لیگ قهرمانان آسیا مقابل الجیش عنوان کرد: ۵۰ درصد روحیه برای این دیدار کافی است و از همه اقشار و قومیت های کشور می خواهم که از ما حمایت کنند زیرا الجیش از هواداران ما هراس دارد و امیدوارم با نمایش یک بازی خوب، بتوانیم از پرچم کشورمان دفاع کنیم.