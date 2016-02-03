بدهی سنگین کارگاه های خوزستان روی دوش تأمین اجتماعی سنگینی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یارعلی زاده ظهر امروز در آیین گشایش بیست و ششمین اجلاسیه سراسری مشترک رؤسا و دبیران خانه های صنعت و معدن کشور در هتل پارس اهواز اظهار کرد: بدهی کارگاه ها به تأمین اجتماعی خوزستان فرصتی است که در اختیار آنها قرار گرفته و می تواند به عنوان یک وام تلقی شود.

وی افزود: گردش مالی در بخش درمان چهار هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال است که ۱۰۰۰ میلیارد ریال بیشتر از گردش مالی هدفمند سازی یارانه ها است.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان تصریح کرد: بدهی ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی کارگاه ها به شدت روی دوش ما سنگینی می کند و کار را مشکل کرده است.

یارعلی زاده ادامه داد: تأمین اجتماعی وقتی برای پرداخت حق بیمه های معوقه فرصت می دهد عايدی به عنوان خود ارزیابی دریافت نمی کند و فرار بیمه ای را با این کار کمتر کرده است.

وی بیان کرد: رونق کارگاه های تولیدی منجر به مصرف کالاهای داخلی می شود و تأمين اجتماعی در نتیجه رونق تولید، منابعی به دست می آورد و این منابع نقش موثری در اقتصاد مقاومتی ایفا می کنند.