به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز ثبت­ نام پذیرش دوره­ های کاردانی دانشگاه علمی­ کاربردی لرستان اظهار داشت: پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای بدون آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی، از روز چهارشنبه چهاردهم بهمن­ ماه آغاز و تا بیستم ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ثبت­ نام متقاضیان از طریق سایت سنجش آموزش کشور امکان­پذیر است.

محمدزاده با بیان اینکه این دانشگاه در گروه­های آموزشی صنعت، کشاورزی، خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر داشجو پذیرش می کند، یادآور شد: تعداد ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر دانشجو در ۱۴۰ کدرشته محل و ۷۶ کدرشته برای تحصیل در ۲۹ مرکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت، پذیرش می شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان افزود: ثبت نام دوره­های مذکور به صورت الکترونیکی انجام شده و داوطلبان می­توانند به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس الکترونیکی www.sanjesh.org مراجعه و پس از دریافت و مطالعه دفترچه راهنما، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: پذیرش دوره­ های مذکور بر اساس معدل کل دیپلم و با توجه به اولویت‌های بومی و غیربومی، سهمیه شاغل، آزاد، رزمندگان و ایثارگران انجام می‌شود و طبق ضوابط معافیت تحصیلی به پذیرفته‌شدگان این دوره‌ها تعلق می‌گیرد.