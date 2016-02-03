به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز ثبت نام پذیرش دوره های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی لرستان اظهار داشت: پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای بدون آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی، از روز چهارشنبه چهاردهم بهمن ماه آغاز و تا بیستم ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: ثبت نام متقاضیان از طریق سایت سنجش آموزش کشور امکانپذیر است.
محمدزاده با بیان اینکه این دانشگاه در گروههای آموزشی صنعت، کشاورزی، خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر داشجو پذیرش می کند، یادآور شد: تعداد ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر دانشجو در ۱۴۰ کدرشته محل و ۷۶ کدرشته برای تحصیل در ۲۹ مرکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت، پذیرش می شود.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان افزود: ثبت نام دورههای مذکور به صورت الکترونیکی انجام شده و داوطلبان میتوانند به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس الکترونیکی www.sanjesh.org مراجعه و پس از دریافت و مطالعه دفترچه راهنما، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
وی تصریح کرد: پذیرش دوره های مذکور بر اساس معدل کل دیپلم و با توجه به اولویتهای بومی و غیربومی، سهمیه شاغل، آزاد، رزمندگان و ایثارگران انجام میشود و طبق ضوابط معافیت تحصیلی به پذیرفتهشدگان این دورهها تعلق میگیرد.
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