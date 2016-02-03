بهره برداری از پل عابرپیاده میدان ونک تا متروی شهید حقانی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار این منطقه با اعلام این خبر گفت : به منظور تردد ايمن عابرين پياده و دوچرخه سواران مسير پياده و سواره به صورت مجزا و به طول 240 و عرض 5 متر از بوستان آب و آتش تا شهيد حقاني و در موازات پل طبیعت احداث شد.

مهندس سلیمانی تصریح کرد: پیش از این شهروندان جهت دسترسی از میدان ونک به متروی شهید حقانی ملزم به عبور از بزرگراه شهید حقانی و تقاطع بزرگراه شهید مدرس بودند که این امر گاهی موجب بروز تصادف و نا امنی برای عابرین پیاده می شد که در این راستا احداث پل عابر پیاده در دستور کار قرار گرفت .

وی در ادامه افزود: شهروندان از این پس می توانند با کمال آرامش با استفاده از پل فوق، این مسیر را با دوچرخه یا به صورت پیاده طی کنند و همچنین از مناظر زیبای اطراف پل طبیعت هم لذت ببرند.

شهردار منطقه 3 با اشاره به اهمیت میدان ونک و متروی شهید حقانی به عنوان دو قطب سفر و مسافر پذیر در شمال تهران اظهار داشت: در مرحله ی بعدی در نظر داریم با بهسازی پیاده روی میدان ونک تا بوستان آب و آتش این محور ارتباطی را برای عبور و مرور عابرین پیاده و همچنین دوچرخه سواران تا حد مطلوبی ایمن سازی و روان سازی کنیم تا شهروندان با خیالی آسوده از میدان ونک تا متروی شهید حقانی تردد کنند.

شایان ذکر است در حال حاضر خانه ی دوچرخه نیز در بوستان طالقانی فعال است و شهروندان می توانند با عضویت در این محل و دوچرخه های رایگان در این مسیر دوچرخه سواری کنند.