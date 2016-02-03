موافقت با ۱۴ هزار درخواست نقل و انتقال در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صامت گفت: برای نیمسال تحصیلی دوم سال ۹۴-۹۵ تعداد ۲۰ هزار و ۲۴۸ نفر در سامانه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام کردند.

وی عنوان کرد: از این آمار تعداد هزار و ۹۳۵ نفر مشمول ماده ۱ آیین نامه (ازدواج دانشجویی)، تعداد ۲ هزار و ۶۸۴ نفر مشمول ماده ۲ (خانواده شهدا و ایثارگران)، هزار و ۹۶ نفر براساس بیماری و معلولیت، ۵ هزار و ۴۱۷ نفر براساس جدول هم ترازی، ۷ هزار و ۳۴۹ نفر براساس ماده ۱۲ آیین نامه (فاقدین شرایط) و مابقی متقاضیان سایر موارد را شامل می شود.

مدیر کل دانشجویی دانشگاه آزاد اظهار داشت: با توجه به شروع کلاس ها و پایان زمان ثبت نام نیمسال دوم ۹۵-۹۴ امکان ثبت درخواست جدید در سامانه وجود ندارد و افرادی که پیش از این در سامانه نقل و انتقالات ثبت نام کرده اند می توانند با مراجعه به این سامانه از وضعیت درخواست خود آگاه شوند.

مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: دانشجویانی که با درخواست آنها موافقت شده باید برای ثبت نام به واحد مقصد مراجعه کنند.