آمریکا در راستای تجزیه عراق حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، موفق الربیعی نماینده ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: این که آمریکا از وحدت عراق سخن می گوید کذب محض است زیرا سیاست های کنونی واقعی آن در راستای تجزیه عراق است هر چند بر عکس آن رفتار می کند.

وی افزود: سیاست کنونی آمریکا خواه به طور عمد یا غیر عمد به تجزیه عراق به شکل عملی کمک می کند سیاستی که با ایجاد مناطق امن در کردستان عراق در سال ۱۹۹۱ هویدا شد و با گذشت بیست سال، کردستان به مثابه منطقه ای مستقل از عراق از نظر امنیتی، سیاسی و اقتصادی است.

الربیعی تاکید کرد: واشنگتن به دنبال تکرار همان سناریو در مناطق غربی عراق است.