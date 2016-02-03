به گزارش خبرگزاری مهر، فردا هـمزمان با چهـارمین روز از ایــام الله دهۀ مبارک فجر انقلاب اسلامی که به عنوان «انقلاب اسلامی؛ ایمان، جهاد و شهادت» نامگذاری شده است، در مراسمی با عنوان میهمانی لاله ها در بیش از ۱۹هزار گلزار شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در سراسرکشور، مزار شهدای گلگون کفن عطرافشانی و گلباران و گلریزان می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت شهیدپرور و بزرگ ایران اسلامی در سراسر کشور پناور ایران و از تمامی آحاد مختلف مردم وفادار و انقلابی، دعوت می‌کند تا با حضور گسترده و پرشور خود در مراسم میهمانی لاله ها ضمن عطرافشانی و گلباران مزار شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بار دیگر با شهدا و امام شهیدان تجدید میثاق کنند.

مراسم میهمانی لاله های امسال از ساعت ۱۴:۰۰الی ۱۶:۰۰ روز پنج شنبه ۱۵بهمن ماه سال جاری در بیش از ۱۹هزار گلزار شهدای کشور از جمله گلزار نمونه شهدای اهل تسنن شهرستان بانه (کردستان) و نمونه روستایی در روستای فردو (قم) و در تهران، گلزار بهشت زهرا س و در آرامگاه شهدای ارامنه (کیلومتر ۱۵جاده خاوران) ویژه گرامیداشت شهدای اقلیتهای دینی و ادیان الهی به منظور زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور معنوی و گستردۀ خانواده های معظم و معزز شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان، ایثارگران انقلاب اسلامی و مردم شریف و مؤمن و جوانان برومند ایران اسلامی از آحاد و اقشار مختلف مردم مزار این شهیدان گلباران خواهد شد.

در پایان مراسم ساعت ۱۶:۰۰ مزار شهدا، عطرافشانی شده و گلزار شهدا توسط بالگردهای نیروهای مسلح، آحاد و صنوف مختلف مردم و خانواده‌های شهدا گلباران و گلریزان می‌شود و قشرهای مختلف مردمی اعم از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران انقلاب اسلامی نیروهای مردمی و تشکل‌های مختلف بسیج در نواحی و پایگاه‌های مختلف و سازمان‌های غیردولتی اعلام آمادگی کردند که در این ویژه مراسم حضور پرشور یابند.