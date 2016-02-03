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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۲۷

همزمان با چهارمین روز دهه فجر؛

«میهمانی لاله‌ها» فردا در گلزارهای شهدای سراسر کشور برگزار می‌شود

«میهمانی لاله‌ها» فردا در گلزارهای شهدای سراسر کشور برگزار می‌شود

مراسمی میهمانی لاله‌ها روز پنجشنبه این هفته در بیش از ۱۹هزار گلزار شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا هـمزمان با چهـارمین روز از ایــام الله دهۀ مبارک فجر انقلاب اسلامی که به عنوان «انقلاب اسلامی؛ ایمان، جهاد و شهادت» نامگذاری شده است، در مراسمی با عنوان میهمانی لاله ها در بیش از ۱۹هزار گلزار شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در سراسرکشور، مزار شهدای گلگون کفن عطرافشانی و گلباران و گلریزان می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت شهیدپرور و بزرگ ایران اسلامی در سراسر کشور پناور ایران و از تمامی آحاد مختلف مردم وفادار و انقلابی، دعوت می‌کند تا با حضور گسترده و پرشور خود در مراسم میهمانی لاله ها ضمن عطرافشانی و گلباران مزار شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بار دیگر با شهدا و امام شهیدان تجدید میثاق کنند.

مراسم میهمانی لاله های امسال از ساعت ۱۴:۰۰الی ۱۶:۰۰ روز پنج شنبه ۱۵بهمن ماه سال جاری در بیش از ۱۹هزار گلزار شهدای کشور از جمله گلزار نمونه شهدای اهل تسنن شهرستان بانه (کردستان) و نمونه روستایی در روستای فردو (قم) و در تهران، گلزار بهشت زهرا س و در آرامگاه شهدای ارامنه (کیلومتر ۱۵جاده خاوران) ویژه گرامیداشت شهدای اقلیتهای دینی و ادیان الهی  به منظور زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور معنوی و گستردۀ خانواده های معظم و معزز شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان، ایثارگران انقلاب اسلامی و مردم شریف و مؤمن و جوانان برومند ایران اسلامی از آحاد و اقشار مختلف مردم  مزار این شهیدان گلباران خواهد شد.

در پایان مراسم ساعت ۱۶:۰۰ مزار شهدا، عطرافشانی شده  و گلزار شهدا توسط بالگردهای نیروهای مسلح، آحاد و صنوف مختلف مردم و خانواده‌های شهدا گلباران و گلریزان می‌شود و قشرهای مختلف مردمی اعم از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران انقلاب اسلامی نیروهای مردمی و تشکل‌های مختلف بسیج در نواحی و پایگاه‌های مختلف و سازمان‌های غیردولتی اعلام آمادگی کردند که در این ویژه مراسم حضور پرشور یابند.

کد مطلب 3041529

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