به گزارش خبرنگار مهر، سمانه زمانی با بیان اینکه سرطان بعد از بیماري هاي قلبی عروقی دومین عامل شایع مرگ ومیر در کشورهاي توسعه یافته وسومین عامل مرگ در کشورهاي کمتر توسعه یافته است، اظهار داشت: در حال حاضر سرطان عامل ۱۲درصد مرگ و میر در سراسر جهان است. در ایران نیز سرطان سومین عامل مرگ و میر است و سالانه بیش از ۳۰۰۰۰ نفر از مردم در اثر سرطان جان خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: با افزایش امید به زندگی و افزایش درصد سالمندی در جمعیت کشور، پیشرفت علم و فناوری پزشکی و دور شدن سبک زندگی از محیط پاک و بدون آلاینده‌های سرطان‌زای صنعتی انتظار می‌رود موارد بروز سرطان در دو دهه آینده به دو برابر افزایش یابد.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران با اشاره به لزوم تدوین برنامه های سلامت شهری عنوان کرد: از آنجایی که در چند دهه گذشته شاهد تغییر بی سابقه ای در ساختار زندگی و عادات و رویه زندگی افراد جامعه بوده ایم و این تغییرات بر سلامتی آنان تاثیر گذشته و خطرات و بیماری هایی از جمله سرطان را به همراه داشته است، مسئولان شهری می توانند با تدوین برنامه های سلامت شهری، فرصت های بسیاری به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در شهرها فراهم کنند.

زمانی خاطرنشان کرد: به همین منظور اداره کل سلامت شهرداری تهران با توجه به ضرورت فرهنگ سازی و ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه و همچنین حساس سازی مسئولان، برنامه ریزان و سیاستگذاران به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان( ۸ الی ۱۵ بهمن ماه)، با استفاده از ظرفیت مناب خانه های سلامت، مراکز فرآموز، باشگاه های چاقی و همچنین استفاده از پتانسیل سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی برنامه های مختلفی را در سطح مناطق ۲۲ گانه تهران اجرا می کنند.

وی با اشاره به مهم ترین برنامه های در حال اجرا در مناطق ۲۲ گانه ویژه مدیران و کارشناسان اداره های سلامت مناطق و همچنین مسئولان خانه های سلامت محلات تصریح کرد: برگزاری همایش بزرگ و تخصصی با عنوان عوامل تاثیرگذار بر پیدایش و پیشرفت سرطان، برگزاری همایش های تخصصی منطقه ای، انجام مشاوره های تخصصی با موضوع تغذیه و مدیریت وزن در سطح خانه های سلامت، برپایی پایگاه های سنجش سلامت با ارائه خدماتی از قبیل مشاوره پزشکی، تغذیه، تست قندخون و فشار خون از جمله برنامه هایی است که به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان اجرا می شود.

به گفته مدیرکل سلامت شهرداری تهران قرار است تا با برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی با موضوع پیشگیری از سرطان، تهیه و توزیع بسته های آموزشی با موضوع آشنایی و پیشگیری از سرطان و اطلاع رسانی محیطی و نصب بنر در سطح میادین و اماکن پرتردد شهر تهران، شهروندان هرچه بیشتر با موضوع سرطان و ابعاد آن آشنا شوند.